Fenerbahçe'den sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Max Kruse Sky Sports'a açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe ile olan duruma değinen Kruse, "Fenerbahçe ile aramda hukuki bir süreç var ancak haklı olduğumu düşünüyorum. Paranın benim için artık bir önemi yok. Bundesliga'ya dönmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
Max Kruse: Fenerbahçe ile olan hukuki süreçte haklıyım
28.06.2020 - 16:40 | Son Güncelleme: 28.06.2020 - 16:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçeli eski futbolcu Max Kruse, "Fenerbahçe ile aramda hukuki bir süreç var ancak haklı olduğumu düşünüyorum" dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Max Kruse,Fenerbahçe,futbol,
714225 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/714225.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
28
17
8
3
28
59
02
TRABZONSPOR A.Ş.
29
16
10
3
33
58
03
DEMİR GRUP SİVASSPOR
28
15
8
5
19
53
04
GALATASARAY A.Ş.
28
14
9
5
22
51
05
BEŞİKTAŞ A.Ş.
29
15
5
9
14
50
06
FENERBAHÇE A.Ş.
29
13
7
9
12
46
07
AYTEMİZ ALANYASPOR
29
12
9
8
17
45
08
GÖZTEPE A.Ş.
29
10
8
11
-2
38
09
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
28
9
9
10
-11
36
10
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
28
8
10
10
-5
34
11
KASIMPAŞA A.Ş.
28
9
5
14
-9
32
12
GENÇLERBİRLİĞİ
28
8
7
13
-12
31
13
YUKATEL DENİZLİSPOR
28
8
7
13
-13
31
14
BTC TURK YENİ MALATYASPOR
29
7
7
15
-3
28
15
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
28
8
4
16
-18
28
16
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
29
5
12
12
-16
27
17
MKE ANKARAGÜCÜ
29
5
10
14
-23
25
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
28
6
7
15
-33
25
Süper Lig Fikstür
29.Hafta Maçları
26.06.2020 21:00
Beşiktaş 3 - 0 Konyaspor
27.06.2020 18:30
Fenerbahçe 3 - 2 Yeni Malatyaspor
27.06.2020 21:00
Trabzonspor 1 - 1 Ankaragücü
27.06.2020 21:00
Göztepe 3 - 3 Alanyaspor
28.06.2020 18:30
Sivasspor - Hes Kablo Kayserispor
28.06.2020 18:30
Rizespor - Denizlispor
28.06.2020 21:00
Başakşehir - Galatasaray
28.06.2020 21:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Fraport-tav Antalyaspor
29.06.2020 21:00
Gençlerbirliği - Kasimpaşa
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
HATAYSPOR
29
15
9
5
15
54
02
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
30
15
8
7
11
53
03
ADANA DEMİRSPOR
30
14
9
7
23
51
04
BURSASPOR
30
15
7
8
8
49
05
ALTAY
30
12
11
7
8
47
06
AKHİSARSPOR
29
12
9
8
3
45
07
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
29
11
11
7
6
44
08
GİRESUNSPOR
30
12
8
10
-2
44
09
KEÇİÖRENGÜCÜ
30
10
11
9
1
41
10
CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
29
11
8
10
0
41
11
EKOL GÖZ MENEMENSPOR
30
10
9
11
-5
39
12
EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
29
8
11
10
-4
35
13
İSTANBULSPOR A.Ş.
29
7
13
9
3
34
14
ALTINORDU
30
7
11
12
-8
32
15
BOLUSPOR
30
4
15
11
-12
27
16
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
30
6
9
15
-13
24
17
ADANASPOR A.Ş.
30
3
11
16
-19
20
18
ESKİŞEHİRSPOR
30
7
6
17
-15
12
PTT 1. Lig Fikstür
30.Hafta Maçları
26.06.2020 20:00
Bursaspor 1 - 0 Adanaspor
26.06.2020 20:00
Altinordu 1 - 2 Keçiörengücü
27.06.2020 17:30
Eskişehirspor 2 - 2 Altay
27.06.2020 17:30
Osmanlispor 1 - 3 Erzurumspor
27.06.2020 20:00
Menemenspor 1 - 1 Boluspor
27.06.2020 20:00
Adana Demirspor 4 - 2 Giresunspor
28.06.2020 17:30
Hatayspor - Ekol Hastanesi Balikesirspor
28.06.2020 20:00
Karagümrük - Istanbulspor
28.06.2020 20:00
Akhisarspor - ümraniyespor