Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi Başkan Yardımcısı Toshiaki Endo, dün Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile başkent Tokyo'da bir araya geldi. Toplantının ardından gazetecilere değerlendirmede bulunan Endo, korona virüs salgını nedeniyle gelecek yıla ertelenen ve iptal söylentileri ile gündeme gelen olimpiyatların yapılıp yapılmayacağına dair nihai kararın önümüzdeki sene Mart-Haziran aylarına kadar bekleyebileceğini söyledi. Endo, kararın bu zaman diliminde verilmesi halinde gerekli tüm hazırlıkların zamanında yapılabileceğini ifade etti. Söz konusu periyodun aynı zamanda spor federasyonlarının oyunlar için temsilci seçmek üzere müsabakalar düzenleyeceği döneme denk geldiğini kaydeden Endo, organizasyon komitesinin oyunların şu anda planlandığı üzere yapılacağı varsayımı üzerine hazırlıklarını sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.

Tarihi sorumluluk

Endo'nun görüşmede Başbakan Abe'den ev sahibi ülke olarak salgın kaynaklı zorlukların üstesinden gelmek üzere destek istediği belirtilirken, virüs test kapasitesinin artırılması ve sağlık hizmetleri için de ek bütçe talep ettiği ifadede edildi. Endo, görüşmede olağanüstü şartlarda gerçekleştirilmesi beklenen etkinlikle ilgili Japonya'nın tarihi sorumluluğuna da dikkat çekti. Abe ise oyunların insanlığın virüs karşısındaki zaferinin bir kanıtı olarak yapılması için gereken tüm önlemlerin alınacağını söyledi.

2021'e ertelendi

Bu yaz gerçekleştirilmesi beklenen 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları sporcular ve ulusal olimpiyat komitelerinin korona virüs salgını nedeniyle dile getirdiği endişelerin ardından önümüzdeki yıla ertelenmiş, olimpiyatların 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021, paralimpik oyunlarının ise 24 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklanmıştı.