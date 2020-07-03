Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, TFF'nin yabancı 14 olan yabancı kuralının önümüzdeki sezon 12'ye ineceğini söyledi.



Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, "TFF önümüzdeki sezon 12 yabancıyla sözleşme imzalamaya izin vermeyi istedi.



İlk 11'de 2020-21 sezonu için 8, diğer seneler 7 ve 6 şeklinde indirilmesi önerisiyle geldi" dedi.TFF'nin yeni yabancı sınırı önerisinde ilk 11 sınırlaması şu şekilde olacak;



2020-21: 8 yabancı

2021-22: 7 yabancı

2022-23: 6 yabancı