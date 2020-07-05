Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de zirveyi yakından ilgilendiren bir maç vardı Antalya’da. Son 10 maçını kaybetmeyen lider Medipol Başakşehir, Tamer Tuna’nın ekibi Antalya önündeydi. Ve liderin üç önemli oyuncusu (Edin Visca, Aleksic ve Mahmut) kart cezalısıydı. İlk devre baskılı olan misafir takımdı ama ilk pozisyonu ev sahibi buldu. 9’da Podolski’nin vuruşunu kaleci çıkardı dönen topu Sinan tamamlamak istedi defans araya girdi. 30’da Demba Ba’nın vuruşu autla sonuçlandı ve devre golsüz sona erdi.



> 11. golünü attı

İkinci yarıda Okan Buruk’tan Robinho değişimi geldi. 71’de de Başakşehir arzuladığı golü buldu. Crivelli’nin pasını Demba Ba golle sonuçlandırdı: 0-1. Ki bu Senegalli forvetin 24 maçta 11. golü oldu. Sonrasında ev sahibi Antalyaspor beraberlik için yüklendi ama Başakşehir skoru korumasını bildiği gibi rakibin açığını da uzatmada Elia ile değerlendirdi: 0-2. Çok zorlu bir deplasmandan altın değerinde üç puanla dönen Okan Buruk’un öğrencileri bitime 4 maç kala liderliklerini sağlama aldı.



OKAN BURUK:

Şampiyon olacağız

∂ Medipol Başakşehir’in çalıştırıcısı Okan Buruk, “Maç maç gideceğiz. Oyuncularıma güveniyorum ve şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağız” dedi. Bu arada Epureanu gördüğü sarı kartla cezalı

duruma düştü.