Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, evinde Antalyaspor'u konuk etti. Karşılaşma 2-2 berabere biterken puanlar paylaşıldı.
Trabzonspor, evinde Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı
08.07.2020 - 20:30 | Son Güncelleme: 08.07.2020 - 20:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, evinde Antalyaspor'u konuk etti. Karşılaşma 2-2 berabere biterken puanlar paylaşıldı.
Etiketler : trabzonspor,antalyaspor,süper lig,
716624 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/716624.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
31
19
9
3
32
66
02
TRABZONSPOR A.Ş.
30
17
10
3
35
61
03
DEMİR GRUP SİVASSPOR
30
15
9
6
17
54
04
GALATASARAY A.Ş.
30
14
10
6
20
52
05
FENERBAHÇE A.Ş.
31
14
8
9
13
50
06
BEŞİKTAŞ A.Ş.
30
15
5
10
12
50
07
AYTEMİZ ALANYASPOR
30
13
9
8
20
48
08
GÖZTEPE A.Ş.
30
10
8
12
-3
38
09
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
30
9
11
10
-4
38
10
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
30
9
10
11
-13
37
11
KASIMPAŞA A.Ş.
30
10
6
14
-7
36
12
GENÇLERBİRLİĞİ
31
8
9
14
-14
33
13
YUKATEL DENİZLİSPOR
31
8
8
15
-16
32
14
HES KABLO KAYSERİSPOR
30
8
7
15
-29
31
15
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
30
6
12
12
-15
30
16
BTC TURK YENİ MALATYASPOR
30
7
8
15
-3
29
17
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
30
8
5
17
-19
29
18
MKE ANKARAGÜCÜ
30
5
10
15
-26
25
Süper Lig Fikstür
31.Hafta Maçları
07.07.2020 18:30
Gençlerbirliği 1 - 1 Fenerbahçe
07.07.2020 21:00
Başakşehir 2 - 0 Denizlispor
08.07.2020 18:30
Sivasspor - Yeni Malatyaspor
08.07.2020 18:30
Trabzonspor - Fraport-tav Antalyaspor
08.07.2020 21:00
Alanyaspor - Galatasaray
08.07.2020 21:00
Göztepe - Ankaragücü
09.07.2020 18:30
Rizespor - Hes Kablo Kayserispor
09.07.2020 21:00
Beşiktaş - Kasimpaşa
09.07.2020 21:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
HATAYSPOR
32
17
9
6
17
60
02
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
32
16
8
8
12
56
03
ADANA DEMİRSPOR
32
15
10
7
24
55
04
BURSASPOR
32
17
7
8
10
55
05
AKHİSARSPOR
32
15
9
8
7
54
06
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
32
14
11
7
14
53
07
ALTAY
32
13
12
7
11
51
08
CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
32
12
8
12
1
44
09
KEÇİÖRENGÜCÜ
32
11
11
10
1
44
10
GİRESUNSPOR
32
12
8
12
-5
44
11
EKOL GÖZ MENEMENSPOR
32
11
9
12
-4
42
12
İSTANBULSPOR A.Ş.
32
8
13
11
4
37
13
EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
32
8
11
13
-13
35
14
ALTINORDU
32
7
12
13
-9
33
15
BOLUSPOR
32
5
15
12
-13
30
16
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
32
7
9
16
-15
27
17
ADANASPOR A.Ş.
32
3
12
17
-21
21
18
ESKİŞEHİRSPOR
32
7
6
19
-21
12
PTT 1. Lig Fikstür
33.Hafta Maçları
11.07.2020 20:00
Ekol Hastanesi Balikesirspor - Eskişehirspor
12.07.2020 17:30
Istanbulspor - Osmanlispor
12.07.2020 17:30
Keçiörengücü - Karagümrük
12.07.2020 17:30
Altinordu - Giresunspor
12.07.2020 17:30
Bursaspor - Menemenspor
12.07.2020 17:30
Altay - Erzurumspor
12.07.2020 17:30
ümraniyespor - Adana Demirspor
12.07.2020 17:30
Boluspor - Akhisarspor
12.07.2020 17:30
Adanaspor - Hatayspor