Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel - Son haftalarda galibiyeti unutan Galatasaray zirveden koparak şampiyonluk şansını kaybetmişti. Sarı-kırmızılar ligin geri kalanı için Şampiyonlar Ligi vizesi almayı hedef olarak belirlemişti. Bu yolda doğrudan rakipleri olan Trabzon’un berabere kalması, Sivas’ın ise kaybetmesinin ardından Alanya maçı Aslan için çok daha önemli hâle gelmişti. Ancak Galatasaray bu fırsatı değerlendiremedi ve Akdeniz temsilcisi karşısında sahadan 4-1’lik mağlubiyetle ayrıldı. Çok önemli eksikleri olan sarı-kırmızılılar zorlu doksan dakikanın büyük bir bölümünde oyuna hâkim olan taraftı. Topla oynamada yüzde 69’luk bir orana sahip olan Aslan, 500 pas yapıp, rakip kaleye de 19 şut gönderdi. Ancak kanatlarında orijinal pozisyonları orta saha olan Emre ve Belhanda, forvetinde devşirme Âdem iyi niyetiyle mücadele etmesine rağmen, topu ileriye hızlı taşıyan, ortalarda etkili olan isimler olmayınca bu istatistikler skora yansımadı.



> Goller yağmur gibi

Maçın ilk tehlikeli atağı 12’de geldi. Kornerden gelen topa Âdem kafayı vurdu. Marafona köşeden topu çıkartmayı başardı. 20’de Emre ceza sahası içinden vurdu, top az farkla dışarı gitti. 43’te Efecan yerden içeri ortaladı. Okan’dan önce hamle yapan Cisse topu ağlara yolladı: 1-0. 45+3’te Âdem, Linnes’in ortasında topu boş kaleye yollayamadı. Hızlı atağa çıkan Alanya’da Cisse, Seri’nin de hatasında topu bir kez daha filelerle buluşturdu: 2-0. Sadece bir dakika sonra Belhanda’nın pasında Âdem farkı bire indirdi. Aynı futbolcunun 74’teki kafa vuruşu direkte patladı. 81’de Emre yakın mesafeden net bir fırsatı değerlendiremedi. 89’da Bakasetas sol çaprazdan yaptığı net vuruşla farkı açtı: 3-1. 90+5’te sahneye çıkan Mustafa Pektemek gecenin skorunu belirledi: 4-1.



TERİM’DEN​ YABANCI ELEŞTİRİSİ

Kısıtlamakla gelişme olmaz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Alanya maçı için, “Aslında iyi oynadık, futbolumuzun sonucu bu skor olmamalıydı. Üzüldük açıkçası” derken TFF’nin yeni yabancı kararını eleştirerek, “Bu kural geçen sene gelse Ozan’ı satamayacaktık. Mesele yerli-yabancı değil, mesele yetiştirmede. Şimdi herkes hükmen mağlubiyetlere hazır olsun. 8 yabancı mı oynadı diye çetele tutmaya başlanacak. Bu ülkede Türk oyuncunun bonservisi 10 milyon avro olmadı mı? Kısıtlanarak insanlar gelişemez” açıklamasını yaptı.



Belhanda dalya dedi

Younes Belhanda Galatasaray formasıyla 100. resmî maçına çıktı. Belhanda’nın satın alındığı kulüp D.Kiev de 250 bin avro bonus almaya hak kazandı.



EROL BULUT:

Dört atmak kolay değil

Alanya’nın teknik patronu Erol Bulut, “Biraz fazla geri yaslandık ve rakibi bekledik. Yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirdik. G.Saray’a dört atmak kolay değil ama daha fazla olabilirdi. Ancak kazanmamıza rağmen istediğim futbol sahada yoktu” dedi.



