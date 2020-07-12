Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ - Fenerbahçe taraftarının burnunda tüten Alex de Souza henüz geri dönüş için bir planı olmadığını itiraf etti. Brezilya basınına konuşan sambacı “Fenerbahçe’den teknik direktörlük ya da yöneticilik konusunda bir davet aldın mı?” şeklindeki soruya, “Böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Çünkü Emre’yle iyi bir ilişkim var. Uzun süre birlikte oynadık ve sürekli görüşüyoruz. Bana bu konu hakkında bir şey söylemedi” cevabı verdi.



> Orta sahada iyi

Alex “Sanırım Türk bir teknik direktörün peşindeler” ifadesiyle de Erol Bulut iddialarını güçlendirdi. Konuşmasının devamında eleştiri oklarının hedefindeki vatandaşı Jailson’a değinen Alex de Souza “Şu anda gerçek mevkiinde oynamıyor” diyerek sambacıya sahip çıktı. Alex “Jailson, Gremio’da orta sahada iyi bir performans sergiliyordu. Fenerbahçe kariyerine başladığında da iyiydi” dedi.



> Savunmacı değil

Fenerbahçe’nin stopersiz sezonunda onu orada değerlendirdiğine dikkat çeken Alex, “O, savunma oynayacak bir futbol karakterine sahip değil. Şu anda takımın istikrarsız görüntüsünde bir sebep gibi görünüyor” diyerek Jailson’un suçlu ilan edildiğini dile getirdi. Süper Lig’deki yarışı yakından takip ettiğini belirten Alex de Souza’nın üzerinde durduğu takım ise Sivasspor oldu.



> İşler hepten karıştı

Yiğidolar’ın yakaladığı çıkışın altını çizen Brezilyalı, “İnanılmaz bir şekilde favori oldular. Daha düzenli bir ekip ve üzerlerinde daha az baskısı var” yorumu yaptı. Alex “F.Bahçe bu sezon çok kapandı ve altı sene herhangi bir kupa kaldırmamak karmaşık bir duruma sebep oldu” değerlendirmesini yaptı. Antrenörlük kariyerinin henüz başında olan Alex, bir gün F.Bahçe’de görev yapmak istediğini sözlerine ekledi.



ALEX BİR EFSANE

Alex de Souza, Fenerbahçe formasıyla 344 resmî maça çıkarken 171 gol attı ve 146 asist yaptı. Brezilyalı futbolcu, sarı-lacivertli takımla üç defa da şampiyonluk sevinci yaşadı.



Burak’ı kapacak

∂ Geleceğe yatırım olarak önemli transferlere imza atan Fenerbahçe, şimdi de Bursa-spor’un 20 yaşındaki sağ açığı Burak Kapacak’ın peşinde. Süper Lig kovalayan yeşil-beyazlılarla sezon sonunda masaya oturacak Fenerbahçe’nin oyuncu artı para teklifiyle transferi bitirmesi bekleniyor.

TEDAVİ BAHANE Mİ?

Mehmet Ekici Almanya’ya gitti

∂ Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Mehmet Ekici, sakatlığının tedavisi için Almanya’ya gitti. Sezonu kapatan tecrübeli oyuncunun kariyerini sarı-lacivertlilerde sürdürmek istemediği öne sürülürken Başakşehir, Galatasaray ve Kasımpaşa’nın Ekici için nabız yokladığı belirtildi.



TAM SAHA PRES

Dört koldan Kaan Ayhan atağı

∂ Fenerbahçe, Bundesliga’ya veda eden Fortuna Düsseldorf’tan ayrılma kararı alan Kaan Ayhan için girişimlerini sürdürüyor. 25 yaşındaki millî stoper Almanya’dan ayrılmak istemese de sarı-lacivertliler dört bir koldan bastırıyor. Henüz karar vermese de Kaan’ın adım adım çubukluya yaklaştığı belirtiliyor.



SİVAS’A ŞANSI TUTUYOR

Kanarya fire vermiyor

∂ Evinde Sivasspor’u ağırlayacak olan Fenerbahçe, rakibine karşı oynadığı son beş iç saha maçından galibiyetle ayrıldı. Süper Lig tarihinde Sivasspor’u konuk ettiği 13 maçın 11’ini kazanan sarı-lacivertliler, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Ligde her iki takım da Avrupa mücadelesi veriyor.



Artık haddi aştınız

F.Bahçeli futbolcu Alper Potuk, yabancı sınırı ile ilgili kendisi üzerinden yapılan eleştirileri kabul etmediğini belirterek, "Yattığım yerden para kazanmak amacında olsaydım, ücretimde görülmemiş indirim yapmazdım. Yapılan yorumlarla terbiyesizliklerin ulaştığı nokta haddini aştı. Türk futboluna hangi kural gelir ya da giderse 10 yıl daha oynamaya devam edeceğim" dedi.