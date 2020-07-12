Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz ekibi Leicester City'nin başarılı defans oyuncusu Çağlar Söyüncü'den, kariyerine dair dikkat çeken bir itiraf geldi.

İngiliz Talksport'a konuşan milli yıldız, Galatasaray ve Beşiktaş ile ilgili de flaş bir transfer iddiasında bulundu.

İşte Çağlar Söyüncü'nün verdiği röportajdan öne çıkan açıklamalar;

'FORVET OLARAK BAŞLADIM'

Kariyerime santrfor olarak başladım, birkaç yıl orada oynadıktan sonra beni orta sahaya çektiler.

'BULUNDUĞUM YERDEN MEMNUNUM'

İki türlü de mutluydum. bir sakatlık geçirdikten sonra savunmaya alındım. Artık başka bir mevkiye geçeceğimi sanmıyorum, olduğum yerden memnunum.

'MİLLİ TAKIM MUHTEŞEM BİR HİS'

Milli takımda oynamak muhteşem bir his. Ülkenizi temsil ediyorsunuz ve tüm gençler sizi idol olarak görüyor. Ben de küçükken böyle yapardım. Ne kadar gururlu olduğumu kelimelerle ifade edemem.

'BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY TEKLİF YAPTI'

Beşiktaş ve Galatasaray bana teklif yaptı. Sonra Freiburg araya girdi, çok mütevazı bir takımlardı. Genç oyunculara çok önem veriyorlardı, ben de bu yüzden onları seçtim.

'BU FIRSATIN GELECEĞİNİ BİLİYORDUM'

Leicester City'ye geldiğim ilk günlerden beri bana da fırsat geleceğini ve bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğimi biliyordum.

'ÇOK İYİ BAŞLAYAMADIM'

Buradaki kariyerime çok hızlı başlayamadım. Çok çalıştım ve hocama güvendim. Şu anda burada olma sebebim de bu.

'ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇOK İSTERİM'

Böylesine harika bir kulüpte başarılı olmak şahane olur. Burada futbol takımından çok aile gibiyiz. Bu takımla Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı çok isterim.

'13 YILDIR AİLEMDEN AYRIYIM'

Futbola İzmir'de başladım. Geldiğim ülkede herkes futbolu çok seviyor. 11 yaşında evden ayrılmak zordu. 13 yıldır ailemden ayrıyım.