Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Futbolda kritik akşam... Süper Lig’de bu gece hem üst sıralarda hem de alt tarafta çok ama çok önemli maçlar oynanacak. Makasın giderek daraldığı ve telafisi mümkün olmayan ligimizde bugün şampiyon da belli olabilir, heyecan kalan iki haftaya da taşınabilir. Lider olan ve en yakın takipçisi Trabzonspor ile arasında 4 puanlık fark bulunan Başakşehir’in şampiyonluk şansına bir bakalım... Okan Buruk’un öğrencileri İttifak Holding Konyaspor'u yener ve Trabzonspor da deplasmanda Yukatel Denizlispor'a mağlup olursa İstanbul ekibi bitime iki maç kala mutlu sona ulaşacak. Zirvede durum böyle. Hemen altında ise müthiş bir Avrupa bileti yarışı var. Beşiktaş haftayı kayıpsız geçip üst sıraları zorlama düşüncesinde. Ligin altında ise can derdi var. Son maçında Kayserispor’u uzatmada deviren ve lige tutunan Çaykur Rizespor, Kasımpaşa deplasmanında puan ve puanlar arayacak. Kayserispor da sahasındaki Gaziantep FK maçını kazanmak zorunda. Ateş hattına yakın olan Denizlispor, Konyaspor ve Malatyaspor ise üsttekilere karşı puan arayacak.