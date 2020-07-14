Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Sahasında Sivas’a yenilerek Avrupa Kupalarına katılma umutlarını azaltan Fenerbahçe’de önümüzdeki hafta deplasmanda oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi yine kadro sıkıntısı yaşanıyor. Sezon başından beri çözüm üretilemeyen stoper problemi Beşiktaş deplasmanında sarı-lacivertlilerin en büyük derdi olacak. Cezası biten Serdar Aziz takıma geri dönecek ancak bu sefer de sakatlanan bir diğer stoper Falette, Avrupa Kupaları için büyük önem taşıyan derbide görev yapamayacak.

> Görev Ozan’a

Jailson ve Gustavo’dan sonra stoperde denenen Ozan Tufan, Beşiktaş karşısında Serdar Aziz’in partneri olacak. 2-1 kaybedilen Sivas maçında yaptığı hatalarla iki gole vize çıkarmasına rağmen Ozan Tufan derbide stoper olarak sahne alacak. Orta alanda ise sakatlığı bulunan Tolgay’ın yerine Tolga Ciğerci, Gustavo’ya eşlik edecek. Önce şampiyonluğa ardından Türkiye Kupası’na el sallayan, son olarak da Avrupa biletini riske atan Fenerbahçe’de hedef, kalan iki maçını kazanarak iyi bir kapanış yapmak olsa da derbi öncesinde moraller çok yerinde değil.

Fener’in jokeri

Fenerbahçe’nin yıldızı Ozan Tufan, bu sezon tam bir joker oldu. Asıl yeri orta saha olan ancak zaman zaman stopere çekilen Ozan, derbide de bu göreve soyunacak.

Baba Perotti sinyali verdi!

Fenerbahçe’nin flörtleştiği Arjantinli sol açık Diego Perotti’nin babası oğluyla ilgili açıklamalarda bulundu. Eski bir futbolcu olan Hugo Perotti, “Roma’yla sözleşmesi sürüyor ama Avrupa’dan iki teklif var. Onu transfer etmeyi çok istiyorlar” diyerek transfer için sinyal verdi.

GİTMESİ SÜRPRİZ OLUR

Evde kal Vedat!

∂ Yönetim, transferin gözdesi Vedat Muriç’i satmak istemiyor. Sarı-lacivertliler, İtalya ve İngiltere’den ciddi talipleri olmasına rağmen Kosovalı golcüyü astronomik bir teklif gelmediği takdirde kadroda tutacak. Muriç de Fenerbahçe’den ayrılmayı düşünmüyor.