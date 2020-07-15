Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de son iki haftaya üçüncü Sivasspor’un ardından 56 puanla giren ve Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdüren Beşiktaş’ta yüzler gülüyor. Başkan Ahmet Nur Çebi dün Lig Radyo’ya yaptığı açıklamalarla gelecekte çok güzel günler yaşayacaklarına inandığını söyledi. Teknik direktör Sergen Yalçın’la aralarında hiçbir problem olmadığını söyleyen Çebi, “Sergen Hoca’nın kendisinden de çok memnunum. Seneye devam eden kontratı var. Hoca’mızla aramızda hiçbir zaman kontrat problemleri olmayacak. O burada kalmak istediği ve başarılı olduğu sürece kalacaktır. Geleceğini çok parlak görüyorum. Sergen Hoca ile berabere el ele güzel bir Beşiktaş ortaya koymaya çalışıyoruz” dedi.

> Gereğini yapacağız

Takımdan ayrılacağı konuşulan Dorukhan ve Oğuzhan’la ilgili de konuşan Çebi “Dorukhan’ın 1,5 yıl sözleşmesi var. Niye bu tip haberler, söylentiler çıkarıyorlar? Çok üzülüyorum. Dorukhan hak ettiğini tabii ki alacaktır. Gereğini yapacağız. Oğuzhan ise Hollanda’ya kendisi gitmek istedi. ‘Kendimi toparlayayım’ dedi, toparlandıysa geri gelir” ifadelerini kullandı. ‘Bırakmam Seni’ bağış kampanyasının devam ettiğini belirten Çebi, “Şu ana kadar iş adamlarımızdan destek görmedik. Umarım önümüzdeki haftalarda desteği alırız. Kampanyanın birkaç aşaması daha olacak. Piyango çekilişleri olacak, tişörtler satışa çıkacak” bilgisini verdi.

DERBİDE İHTİYAÇ VAR

Yetiş Kral!

∂ Kasımpaşa maçında sakatlandıktan sonra Malatya deplasmanında forma giyemeyen Burak Yılmaz’ın tedavisine devam ediliyor. Burak Yılmaz’ın bugünkü idmana çıkabileceği, pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyme ihtimalinin de yüzde 50 olduğu öğrenildi.

Dorukhan’dan imalı cevap

n Beşiktaş ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Dorukhan Toköz’ün adı sıkça transferde geçiyor. Özellikle Fenerbahçe ile gündeme gelen siyah-beyazlı oyuncudan art arda paylaşımlar gelmeye başladı. Yirmi dört yaşındaki oyuncu, yaptığı son paylaşımla çıkan haberlere Kartal resimli göndermede bulundu ve Beşiktaş’ta kalacağını ima etti