Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, ligin 32’inci haftasında Denizlispor’a 2-1 yenilerek şampiyonluk şansını Kafdağı’nın ardına attı. Üstelik de Başakşehir’in Konyaspor’a kaybettiği gecede dört puanlık farkı kapatmak için gelen fırsat geri çevrilmiş oldu. Trabzonspor camiasının hayal kırıklığı, 90 dakikanın bitiminde öfkeye dönüştü. İlk 45 dakika sona erip soyunma odalarına inildiğinde Trabzonspor rakibi karşısında 1-0 önde, Başakşehir ise 3-1 gerideydi. Bu sonuçların takımı daha da ateşlemesi bekleniyordu. Ancak Trabzonspor öne geçtiği maçlarda puan kaybetme hastalığını bu kritik karşılaşmada da sürdürünce şampiyonluk altın tepsi de Başakşehir’e sunulmuş oldu.

> Adı var ruhu yok!

Bordo-mavili taraftarlar sosyal medyada oyunculara, yönetime ve teknik direktör Hüseyin Çimşir’e öfke kustu. “Bu forma size büyük geliyor” diyen taraftarlar “Hayallerimizle oynadınız. Bizi rezil ettiniz” derken bir taraftarın televizyon başındaki isyanı Twitter’da en çok paylaşılanlar arasına girdi. Mahallî medya da takımı yerden yere vurdu. Taka “Şampiyonluk bizim neyimize?” ve “Biz inandık siz inanmadınız”; Sonnokta, “Kayıp aranıyor”, “Adı var ruhu yok”; Günebakış da “Şampiyonluğu istemiyorlar” başlıklarını kullandı. Karadeniz gazetesi, “Dozer Cemil’in kemiklerini sızlattınız. Yazıklar olsun” manşetini atarken, “Hüseyin Çimşir’den minibüs şoförü bile olmaz” diyerek genç hocayı hedef tahtasına koydu.

> Motivasyon bozuldu

Trabzonspor’un son haftalara girilirken arka arkaya yaşadığı puan kayıplarının en büyük sebebinin motivasyon eksikliği olduğu göze çarptı. Pandemi sonrası liglerin başlamasına kısa bir süre kala UEFA’dan gelen bir sene Avrupa’dan men cezası takımın çok etkiledi. Savunma hattında yaşanan sorunları bir türlü çözemeyen Trabzonspor, 32 hafta boyunca yalnızca beş maçta kalesini gole kapatabildi. Özellikle 2-2 sona eren Alanyaspor maçı sonrası yaşanan saha dışı olaylar, Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun sahaya girmesi de konsantrasyon kaybının göstergesi oldu. Özellikle bu sezon öne geçtiği maçlarda 27 puan kaybeden Trabzonspor’da herkes hakem hatalarına odaklanınca sahadaki kötü futbol da gözden kaçmış oldu.

Çimşir'le devam

Trabzonspor'da eleştiri oklarının hedefi hâline gelen ve maç sonunda "Demek ki bu işi beceremedim" diyerek sorumluluğu üstüne alan teknik direktör Hüseyin Çimşir'in istifasını sunduğu ancak yönetimin bitime iki hafta kala bunu kabul etmediği öğrenildi. Bu arada Trabzonspor'un resmî sitesinden Çimşir'in maç sonu açıklamaları, eliyle 2-1 işaret ettiği fotoğrafla duyuruldu. Bunun tesadüf mü yoksa mesaj mı olduğu merak uyandırdı. Yönetimin önümüzdeki hafta şampiyonluğun kaçırılması hâlinde istifayı yürürlüğe alabileceği öğrenildi. Bordo-mavili taraftarlar Ç. Rizespor'la yollarını ayıran teknik direktör Ünal Karaman'ın geri döndürülmesi için kampanya başlattı. Yeni sezon için şimdiden takımın efsane isimlerinden Şota Arvaledze'nin de adı kulislerde geçmeye başladı.

22 MİLYON AVRO

Ömür'e dev rakam

∂ Trabzonspor'un, genç yıldızı Abdulkadir Ömür için aldığı 22 milyon avroluk teklifi geri çevirdiği ortaya çıktı. Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen "Abdulkadir'e gelen 22 milyon avroluk bedelin kabul edilmediğini biliyorum" diyerek dev teklifi ifşa etti.

Covid-61

∂ Trabzonspor, korona virüs sonrası âdeta yıkıldı. Pandemi öncesi Süper Lig'de averajla 53 puanla liderlik koltuğunda bulunan Karadeniz ekibi, sonrasında oynadığı 6 maçta iki galibiyet, üç beraberlik ve bir mağlubiyet alarak 9 puan toplarken 9 puan da kaybetti.

SARAL'DAN ELEŞTİRİ

Basiretsizlik!

∂ Trabzonspor camiasının önemli isimlerden olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Trabzonspor'un şampiyonluk şansını tepmesine tepki gösterdi. Saral "Başkan ve yönetimin basiretsizliği sonucunda yanlış bir hocayla olacağı buydu" ifadelerini kullandı.