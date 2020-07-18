Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig, son yılların en çekişmeli sezonlarından birini yaşıyor. Bitime iki hafta kala henüz şampiyon da küme düşen takımlar da netleşmiş değil. Ancak düğüm bu hafta çözülebilir. Ligde 33. haftada bu akşam iki maç oynanacak. 21.00’de başlayacak karşılaşmada, Avrupa Ligi bileti kovalayan Galatasaray, sahasında Göztepe’yi ağırlayacak. Orta sıra takımlarından Gaziantep ile Kasımpaşa da aynı saatte karşı karşıya gelecek.

Ligde şampiyonluk ve kümede kalma mücadelesi veren takımların maçları ile Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ise yarın 21.00’de oynanacak. Lider Başakşehir, sahasında küme düşmeme mücadelesi veren Kayserispor’u yenerse şampiyonluğunu ilan edecek. Küme düşme hattında ise tam bir heyecan fırtınası yaşanacak. Birden fazla takım yarın lige veda edebilir. Alınacak sonuçlara göre küme düşecek üç takım da son haftaya kalabilir.