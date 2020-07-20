Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer - Şampiyonlar Ligi iddiası olan Beşiktaş ile Avrupa hedefini kovalayan Fenerbahçe sezonun son derbisinde kozlarını paylaşırken gülen taraf siyah-beyazlılar oldu: 2-0. Sarı-lacivertliler maça çok iyi başladı. Pas oyunuyla Beşiktaş savunmasına nefes aldırmayan Fenerbahçe oyunu tamamen rakip yarı alana yıktı. Ancak Kanaryalar hiç beklemediği bir anda 10 kişi kaldı. Hem de takımın en önemli gol silahı Muriç atıldı oyundan. Buna rağmen gol pozisyonlarına giren taraf yine Fenerbahçe’ydi. Tahir Karapınar’ın ekibi 10 kişi kaldıktan sonra da boş alan bulmakta zorlanmazken Emre Belözoğlu ve Hasan Ali Kaldırım’la gole çok yaklaşsa da skoru değiştiremeyince ilk 45 dakika golsüz sona erdi.



> Fener havlu attı

İkinci yarıda daha farklı bir Beşiktaş vardı sahada. Rakibin eksik olmasını daha iyi değerlendiren siyah-beyazlılar, baskılı oyunun meyvesini 63’te aldı. Boyd’un çevirdiği topta hücuma sürpriz bir çıkış yapan Vida golü atan isim oldu: 1-0. Bu golden 6 dakika sonra bu defa bir başka savunmacı Gökhan Gönül kafasını konuşturdu: 2-0. Golde asisti ise Caner Erkin yaptı. Kalan dakikalarda rahat bir oyun çıkaran Beşiktaş, derbide kazandığı üç puanla Şampiyonlar Ligi iddiasını ligin son maçına taşırken, Fenerbahçe ise lige tam anlamıyla havlu attı.



SERGEN YALÇIN GELECEK SEZON İÇİN KONUŞTU

İyi oyuncular alınmalı

Beşiktaş’ın hocası, “Dostça bir maç oldu. Son derbiyi kazandık, mutluyuz. Gelecek sezon 8-10 oyuncu transfer etmeliyiz” dedi

Maçı değerlendiren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Başakşehir’i tebrik ederek sözlerine başlarken, “F.Bahçe’yle centilmence ve dostça bir maç oldu. Oyuna iyi başlayamadık. Özellikle ikinci yarıda oyuna döndük. Son derbiyi kazandığımız için mutluyuz” vurgusu yaptı ve, “Hedefimiz ligi üçüncü sırada bitirmek. Eğer bir sıra daha atlayabilirsek sezonu iyi bir yerde bitirmiş oluruz. Yeni sezonda 8 veya 10 yeni oyuncunun mutlaka aramıza katılması gerekiyor. Bunlar çok net konular. Nasıl bir değişim, nasıl bir çalışma olur bakacağız. Kalan ve giden oyuncular önümüzdeki hafta oynanacak maçtan sonra karar verilecek. İstediğimiz iyi oyuncular alınırsa, hedef belli olur” sözlerini kullandı.