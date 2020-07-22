Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

GÖKMEN ŞAHİN

Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Trabzonspor’da yönetim, yeni sezon öncesi teknik adam görevi için yerli ve yabancı isimleri değerlendiriyor. Yerli hocalar içinde Abdullah Avcı ve Tayfun Korkut isimleri ön plana çıkarken takımın unutulmaz ismi Gürcü teknik adam Şota Arveladze ile Kayserispor’un başında olan Robert Prosinecki’nin de gündemde yer aldığı kaydedildi. Ancak takımda bazı yöneticiler önümüzdeki sezon takımın yardımcı antrenör Eddie Newton’a teslim edilebileceği yönünde görüş belirtti. İngiliz antrenör, Hüseyin Çimşir’in yokluğunda ligin son maçında Kayserispor ile oynanacak karşılaşmada ve Alanyaspor ile oynanacak kupa finalinde takımın başında yer alacak.

> Kimlerle çalışmadı ki?

Chelsea’de Carlo Ancelotti, Jose Mourinho, Maurizio Sarri, Roberto Di Matteo, Guus Hiddink ve Andre Villa Boas’la çalışan Newton, 2011-2012 sezonunda FA Cup ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarında aktif görev aldı. Ayrıca scout konusunda geniş bir ağ ve çevreye sahip olan tecrübeli isim, transfer dönemleri için de bordo-mavili kulübe fikir veriyor. Özellikle yerli ve yabancı oyuncularla yakaladığı iletişimle takım içinde sevilen bir isim olan İngiliz çalıştırıcı, Kayserispor ve Alanyaspor karşısında ortaya koyacağı etkiyi bordo-mavili yönetim yakından takip edecek. Eğer Trabzonspor kupada şampiyonluğa ulaşırsa büyük ihtimalle de takım ona emanet edilecek.

Parmak’tan ömürlük imza

∂ Trabzonspor’un başarılı orta saha oyuncusu Abdülkadir Parmak hayatının imzasını atıyor. Trabzonspor’da gösterdiği performansla A Millî Takım’a kadar yükselmeyi başaran tecrübeli oyuncu 3 Ağustos’ta Merve Bozali ile hayatını birleştirecek.