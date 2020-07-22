Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe son iki sezonda 30’un üzerinde transfer yaptı, her sezon kadro neredeyse sil baştan yenilendi. Ancak gelenler gidenleri arattı ki, yeni sezonda bir kere daha kapsamlı bir rotasyon için kollar sıvandı. Giuliano’nun yerini doldurması umuduyla alınan Benzia gerçek anlamda hayal kırıklığı yaşatmıştı ama Miha Zajc ve Max Kruse de çare olamadı. Sloven mücevheri kayıp hazine rolüne bürünürken, Alman panzeri motor yakıp kaçmayı tercih etti. Toplam 6 transferin yapıldığı stoper mevkiinde bir Skrtel bulunamadı. Skrtel, Başakşehir’le şampiyonluğa ulaşıp manşetleri süslerken, Fenerbahçe savunma zaaflarıyla haberlere konu oldu.

> Neredesin Slimani!

Galatasaray’daki performansıyla akıllara kazınan Rodrigues de Fenerbahçe’nin büyük beklentilerle transfer ettiği bir oyuncuydu ama Afrikalı sergilediği performansla, selefi Valbuena’nın yanına bile yaklaşamadı. Rodrigues’in 3 gol, 5 asistle oynadığı sezonda Fransız, Olimpiakos’ta 9 gol attı, 23 asist yaptı. Mevlüt Erdinç, Soldado’yu hatta Slimani’yi bile mumla arattı. Mehmet Topal da Başakşehir’le şampiyonluk yaşarken, takımda onun boşluğunu dolduran bir isim olmadı. Caner ve Gökhan isimlerinin anılması Fenerbahçe’deki mevcut durumun özeti aslında…

Kadroda 7 eksik

Sezonun kapanış maçında Rizespor’u konuk edecek Fenerbahçe’de kadro krizi yaşanıyor. Gustavo, Mehmet Ekici, Tolgay ve Mevlüt’ün sakat olduğu sarı-lacivertlilerde, Vedat, Tolga, Deniz de cezalı. Teknik heyet Ömer Faruk ile Allahyar’ı ilk 11’e hazırlıyor.

BILD DUYURDU

Mesut reddetti

∂ Fenerbahçe’nin Mesut Özil sevdası başka bahara kaldı. Alman medyasının ağır topu Bild, Arsenal’deki durumu tartışılan 31 yaşındaki yıldızın senelik 12 milyon avroluk garanti paradan vazgeçmeyi düşünmediğini yazdı. Mesut, İngiliz ekibinde istenmeyen adama durumuna düşse de bir senelik sözleşmesini bitirmeye kararlı.