Alınan bu karar sonrası Süper Lig 21 takıma çıkmış oldu. Ancak bu kararın sancısı büyük olacak. Her şeyden önce önümüzdeki sezon 34 lig haftası yerine 42 hafta oynanacak. 21 takımlı ligde her hafta bir takım ‘bay’ kalacağı haftayı maç yapmadan geçireceği için lig hafta sayısı 42’ye çıkacak. 11 Eylül’de başlayacak sezon, 16 Mayıs’ta sona erecek. Türkiye Kupası ve millî maç araları haricinde her hafta içi lig maçları oynanacak.



> Millî takıma etkisi

Millî takım, 12 Haziran 2021’de başlayacak EURO 2020’ye hazırlık konusunda büyük sıkıntı çekecek. Millî oyuncular dinlenme fırsatı bulamadan hazırlık kampına ve turnuvaya koşacak. Örneğin; Trabzonspor’un UEFA’dan aldığı cezanın CAS’ta onanmasıyla birlikte, UEFA Avrupa Ligi elemelerine en erken başlayacak takım olan Galatasaray, UEFA gruplarına kalabilmek için tek maç üzerinden üç eleme turu oynayacak. Gruplara kalırsa bir altı maç daha yapacak; sayı 9’a çıkacak. Türkiye Kupası’nda final oynayan takımlar da 8 maç yapıyor. Üç kulvarda hedef kovalayan takımların gruptan çıkamasa bile maç sayısı 60’ı geçecek.



> Akhisar-Malatya örneği

Özellikle Avrupa’da yer alan takımların yükselecek maç sayısı sebebiyle sakatlık problemi ihtimaline karşılık geniş bir kadro kurması gerekecek. Pandemide ikinci dalga gelirse ligin tamamlanma şansı kalmayacak. Yoğun maç programının beraberinde getirdiği bir diğer soru da Avrupa kupaları yüzünden sezonu erken açacak takımların ilerleyen haftalarda dezavantaj yaşayıp yaşamayacakları olacak. Geçen sezon üç kulvarda yarışıp küme düşen Akhisar ile bu sezon ligi küme düşme hattında tamamlayan Malatyaspor’un erken açtıkları sezon sonrası uğradığı hayal kırıklıkları düşündürüyor…



Sıkışık dönem bizi beklemekte

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig’de sezonun 21 takıma çıkarılmasıyla ilgili olarak “Sıkışık bir takvim bizi bekliyor. 42 hafta, Türkiye Kupası, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi derken gözümüzü açacak herhangi bir zamanımız yok. Herkesin hazırlıklı olması lazım” dedi.



YAYINCI İSYANDA

Maliyetimiz artacak

∂ Digiturk Başkanı Al-Hudaifi ligin 21 takıma çıkmasının bütün organizasyonu etkileyeceğini söyledi. Al-Hudaifi “Bizim fikrimizi soran bile olmadı. Bu bizim tüm maliyetlerimizi etkileyecek. Prodüksiyon maliyetlerimizi artıracak. Coğrafi durumu da konuşmamız lazım” dedi.



ŞENOL GÜNEŞ İSYANDA

Bizi düşünen yok mu?

∂ A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de TFF’nin kararından hoşnut olmayanlardan. Uzun lig maratonun sonunda EURO 2020’ye hazırlık döneminin kalmayacağını belirten Güneş “Yorgun oyuncularla apar topar şampiyonaya gidilecek. Bizi düşünen yok mu?” dedi.



TRABZONSPOR İSYANDA

Bu ligi niye oynadık?

∂ Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu “Demek ki önceden alınmış bir karardı. Madem küme düşme olmayacaktı bu lig niçin oynandı? Küme düşme olmadığına göre ligin üstü dizayn edildi, üst tarafa şekil vermek için lig oynandı. Bu karara saygılıyız ama kabul etmiyoruz” dedi.