Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Yaş 35 yolun yarısı değil başı onun için. Bazı futbolcuların kariyerine nokta koyduğu yaşta Avrupa hayalini gerçekleştirdi Burak Yılmaz. İlk dönemlerinde futbolu ağır eleştiri alan ancak üzerine koyarak ilerleyen Burak öyle bir kariyer yaptı ki, Türk futbolunda dört büyüklerde forma giyen oyuncu oldu, Gol Krallığı yaşadı. Ardından Çin futbolunun dünyaya açıldığı sırada Beijing Guoan’a transfer oldu. Sonrasında Türkiye’ye dönüp yine büyüklerde boy gösterdi. Eleştirildiği ve hedef olduğu kulüplerde taraftarın gönlünü almasını bilen o Burak Yılmaz hem de pandemi sürecinde Avrupa’ya gitti.

> Gerçek bir 9 numara

Millî değerimiz, Fransız ekibi Lille ile iki senelik sözleşme imzaladı. Ve dün resmî açıklama geldi. Yılmaz, Mehmet Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'dan sonra Fransız ekibinde forma giyecek üçüncü Türk futbolcusu oldu. Lille CEO'su Marc Ingla’nın golcü oyuncuyla ilgili “Burak Yılmaz'ı kulübümüzde görmekten gurur duyuyoruz. Gol yollarında yetenekli gerçek bir 9 numara. Süper Lig'in dört büyük kulübünde oynamış gerçek bir efsane” sözleri her şeyi özetledi. Son olarak gönül verdiği Beşiktaş’ın formasını giyen ve kongre üyesi de olan Burak Yılmaz Avrupa’daki misyonunu da başarıyla tamamlayıp yeniden Kartal Yuvası’na dönmek amacında. Yolun açık olsun Yılmaz Bekçi!

İlk görevim gol atmak

Lille ile ilk idmanına çıkan Burak Yılmaz imza töreninde “Önce kendimi sonra da bana güvenenleri mahcup etmek istemiyorum. Burada benim görevim biraz daha farklı. Hoca’mızla da yüz yüze konuştuğumuzda Fonte, benim ve Benjamin'in biraz daha farklı misyonu olduğunu söyledi. O da aslında ban sorumluluk yükledi. Bu benim için gurur verici bir olay. Birinci görevim sahaya çıkıp gol atmak. Golden sonra da diğer görevleri de yerine getireceğime eminim” dedi. Burak Yılmaz, 17 numaralı formayı kendinise veren Zeki Çelik’e de teşekkür etti.

Son bomba Jönsson

Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarına katılacak olan Beşiktaş'ta transferde hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. N'Sakala ve Welinton transferleri imzaya kalan siyah-beyazlılarda bir anlaşma daha sağlandı. Geçen sezon başında Arsenal'den kiralanan Mohamed Elneny'nin takımdan ayrılmasından sonra orta saha için arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, Konyaspor'dan Jens Jönsson'la söz kesti. Alanyaspor'dan N'Sakala ve Welinton'un transferlerini bitiren Futbol AŞ Başkanı Erdal Torunoğulları, Danimarkalı futbolcuyla bir araya geldi.

> Üçlü imza yolda

Son dört sezondur Süper Lig'de forma giyen 27 yaşındaki oyuncuya yıllık 800 bin avrodan üç yıllık sözleşme önerildi. Bonservisi elinde bulunan Jönsson'un bu teklifi kabul ettiği öğrenildi. Transferin önünde tek bir ufak pürüz bulunuyor. Puan başı ücreti 1.000 avrodan, 1.500 avroya çekmek isteyen Danimarkalının ikna edilmesi bekleniyor. Konyasporla sözleşmesi yarın sona erecek olan Jönsson, maç başı puan ücretinde ikna edilirse N'Sakala ve Welinton'la birlikte kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan imzayı atacak.

Yalçın'ın özel isteği

Teknik Direktör Sergen Yalçın, Jens Jönsson transferini bizzat kendisi istedi. Tecrübeli çalıştırıcının, Konyaspor'u çalıştırdığı dönemde en beğendiği oyuncular arasında bulunan Jönsson’ın transferinde yönetici Erdal Torunoğulları’nın büyük mesafe aldığı öğrenildi.