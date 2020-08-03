Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden PAOK'ta forma giyen Miroslav Stoch, yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandı.

Bir dönem Fenerbahçe ve Bursaspor'da da oynayan Stoch, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

30 yaşındaki Slovak futbolcu, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Herhangi bir problemim yok ve yakın zamanda sahalara döneceğime eminim. Ailem ve takım arkadaşlarımın testleri negatif çıktı. Doktorların uyarılarına uyarak evde kalacağım." ifadelerini kullandı.