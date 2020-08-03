Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de gündeme gelen son isim taraftarları heyecanlandırdı. Premier Lig’e veda eden Bournemouth’un Norveçli yıldızı Joshua King’in Instagram hesabından yaptığı paylaşımda oğluna Fenerbahçe forması giydirmesi, 28 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertli takımla anlaşmış olabileceği şeklindeki yorumları da beraberinde getirdi. Bonservis bedeli 15 milyon avro olarak gösterilen ve mali açıdan zor günler geçiren Fenerbahçe’nin normal şartlar altında transfer etmesi pek mümkün görünmeyen King’in Türkiye’ye transferinin yolunu açan nokta ise takımının yaşadığı ekonomik problemler oldu.

> Muriç’e partner

Bournemouth’un maaş bütçesinin yaklaşık yüzde 90’ı Premier Lig yayın geliri tarafından karşılanıyor. İngiliz ekibi önümüzdeki sezon bu gelirden mahrum kalacağı için yüksek maliyetli oyuncularını elden çıkarmaya gayret ediyor. Milan’da kiralık olarak oynayan Begovic’i bu sezon olduğu gibi yine takımda tutmayacak olan Bournemouth, Ake’yi ise Manchester City’ye satacak. King’in de takımdan ayrılması İngiliz ekibini bütçe konusunda rahatlatacak. Vedat Muriç’e hem alternatif hem partner arayan Fenerbahçe’nin Bournemouth ekibine King için kiralık teklifinde bulunacağı öğrenildi.

CELTA’DAN AYRILIYOR

Smolov sesleri

Celta Vigo’nun, kiralık olarak kadrosuna kattığı Rus yıldız Fedor Smolov ile yola devam etmeyeceğini ve oyuncuya en yüksek ilgiyi Fenerbahçe’nin gösterdiği öğrenildi. Lokomotiv Moskova, 3 milyon avroyu aşan ücreti sebebiyle Smolov’u kiralamaya sıcak bakıyor.

TAKIMINI BULDU

Kruse Schalke’ye

∂ Fenerbahçe ile olan sözleşmesini fesheden Max Kruse’nin Bundesliga takımlarından Schalke 04 ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Geride bıraktığımız sezonda oynadığı son 16 lig maçını kazanamayan Schalke, sezonu 39 puanla 12’nci tamamlamıştı.

EROL BULUT’U

Belözoğlu açıklayacak

∂ Fenerbahçe’de aktif futbol hayatına nokta koyan Emre Belözoğlu çarşamba günü bir basın toplantısı düzenleyecek. Sportif direktörlük görevine resmen başlayacak olan emektar kaptan yeni hoca Erol Bulut’u da resmen bu toplantıda açıklayacak.

RANGERS’LA ANLAŞTI

Mirko Maric elden kaçtı

∂ Fenerbahçe’nin radarında olduğunda bilinen Hırvat golcü Mirko Maric, İskoç ekibi Rangers ile anlaşmaya vardı. Son iki sezonda 84 maçta 42 gol atan 1,88’lik dev golcünün İskoçya’da bulunduğu ve birkaç gün içerisinde resmî imzayı atacağı ifade edildi.

YENİ DÖNEM

Kokoskov imzalıyor

∂ NBA ekiplerinden Sacramento Kings, Fenerbahçe Beko’nun yeni başantrenörü Igor Kokoskov’un yeni takımına katılmak için Sacramento kampından ayrıldığını açıkladı. Fenerbahçe yönetimi, Kokoskov için imza töreni düzenleyecek.