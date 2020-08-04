Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Bu sezondan beklediği sonuçları alamayan Galatasaray, kadrosunda ciddi bir değişimin hazırlığında. Ancak UEFA gözetiminin son senesinde olan sarı-kırmızılılar FFP’nin dışına çıkmamak için yoğun çaba sarf ediyor. Oyuncularına borcu olmaması gereken sarı-kırmızılılar transferde de ‘sattığın kadar alabilirsin’ prensibi gereğince oyuncu satışına odaklanmış durumda. Şu ana kadar en-Nassr’a giden Maicon dışında kimseyi satamayan sarı-kırmızılıların gündemini gelecek oyunculardan daha çok gidecek isimler oluşturuyor. Yolların ayrılmasına karar verilen Belhanda’ya Sampdoria’dan gelen teklif Galatasaray’ı umutlandırdı.

> Beklenti 5 milyon avro

Zira Faslı yıldız Arap ekiplerinden gelen iki teklifi İstanbul’da mutlu olduğunu söyleyerek elinin tersiyle itmişti. Galatasaray’dan yıllık 3 milyon 350 bin avro kazanan Belhanda, Arap kulüplerinden senelik 5 milyon avro talep edince transfer girişimleri olumsuz sonuçlanmıştı. Ancak kariyerine İtalya’da devam etme fikri Faslı oyuncuya cazip geldi. Serie A’da oynamaya sıcak bakan Belhanda, Sampdoria ile görüşmelere başladı. Galatasaray’ın da onayı doğrultusunda pazarlığa oturan Belhanda’nın Lazio ile anlaşması durumunda sarı-kırmızılıların elde etmeyi hedeflediği bonservis bedeli ise 5 milyon avro…

ALTI AYLIĞINA KİRALANACAK

Kaleye Herrerin

Rizespor maçında kaval kemiği iki yerden kırılan Muslera’nın dönüşünün ocak ayını bulacağı açıklanmıştı. Kaleci arayışına giren sarı-kırmızılıların radarına bu defa Athletic Bilbao’nun tecrübeli kalecisi Iago Herrerin girdi. İspanyol basını, 32 yaşındaki kalecinin yarım sezonluğuna Galatasaray’a kiralanacağını yazdı.

Mustafa Kapı Lille'de

∂ Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı 17 yaşındaki oyuncusu Mustafa Kapı, Ligue 1 ekibi Lille'e beş yıllık imza atacak. Fransız basını haberinde Kapı'nın, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Mehmet Zeki Çelik ve Ferhat Çoğalan'dan sonra takımın beşinci Türk futbolcusu olacağını aktardı. G.Saray bu transferden 300 bin avro alacak.