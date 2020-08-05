Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yenip, ligi 65 puanla 2. sırada tamamlayan ve son 9 yılın en başarılı performansına ulaşan Trabzonspor'un yeşil sahalardaki başarılı performansı, yıllık bazda hisse performansına da yansıdı. Yılın 7 ayında Galatasaray'ın hisseleri yüzde 22,2, Beşiktaş'ın hisseleri yüzde 19,2 değer kazandı. Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 7,1 geriledi.