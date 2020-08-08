Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğurcan Çakır'ın bordo-mavili renklere veda edeceği yönünde çıkan haberler Trabzonspor camiasında büyük paniğe yol açtı. Dün gece İngiliz basınında 24 yaşındaki genç file bekçisinin, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sheffield United'a transfer olacağı şeklinde haberler çıktı. Hatta İngiliz ekibinin 22 milyon avroluk teklifte bulunduğu ve bordo-mavili ekibin yöneticilerinin bu rakam karşısında transfere yeşil ışık yaktığı iddia edilmişti. Bir anda bordo-mavili camiada büyük heyecana yol açan söylentilere Başkan Ahmet Ağaoğlu noktayı koydu.

> İlginç diyalog

Bordo-mavili ekibin patronu yaptığı açıklamada, iddiaların asılsız olduğunu belirterek, "Uğurcan ile az önce konuştum, 'Evladım İngiltere'ye transfer olmuşsun, hayırlı olsun, insan giderken bir veda eder, helallik ister' dedim. O da bana 'Başkanım, alacağınız olsun, haber vermeden beni satmışsınız' dedi. Çıkan haberlere sadece gülüyoruz" ifadelerini kullandı. Ardından TRT Spor'a konuşan Ağaoğlu, "Ne yönetimime ne de Uğurcan'ın menajerine resmî teklif var. Bu haberleri Trabzonspor'u yıpratmak için yapıyorlar'' şeklinde konuştu.

Marlon girişimi

Trabzonspor, sol bek transferi için resmen harekete geçti. Bordo-mavililer, Filip Novak'ın ayrılığı sonrası 23 yaşındaki Marlon için harekete geçti. Fluminense'nin 23 yaşındaki sol beki geçtiğimiz sezonu Portekiz ekibi Boavista'da kiralık olarak geçirdi. Trabzonspor'u sosyal medyadan da takibe başlayan Marlon, 2020 yılında çıktığı 28 resmî maçta takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.