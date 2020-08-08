Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Üniversitesi'nde çok önemli açıklamalar yaptı. “Gençlerimizin üniversitemizi tercih etmesini temenni ediyorum” diyen Koç gündemi değerlendirdi Kulüplerin yaşadığı ekonomik zorluklara ve TFF’nin limit açıklamasına değinen Ali Koç “Kulüpler ciddi mali sıkıntılar içerisinde. Bunların başında da Fenerbahçe var. Bu durum sürdürülebilir değil. Türk futbolu bir kaç kulüp dışında bitmiş, batık durumda. Büyük kulüpler özellikle sıkıntıda. Kulüpler nasıl bir sezonda bu hâle gelmediyse bunun çözümü de sağlıklı mali yapıya kavuşmak bir sezonda olmaz” diye konuştu.

> Limitler çökecek

Koç sonrasında “Kulüp ismi vermeyeceğim. Bir kuruş borcu olmayan kulüpler var. Onlara bakıyorsunuz, x kulüp 150 almış. Adam 200 milyonluk transfer geliri elde etmiş. Bunun üçte biri yazılıyor. Kulübün banka borcu yok. Bu sistem sürdürebilir değil. TFF, ‘Kulüplerle istişare ettik’ diyor ama çok yüzeysel. Nereden bakarsanız bakın rakamlar tutarlı değil. Bu sistem uygulanabilir değil. İki sene sonra yapılandırma yapan kulüpler ana paraları öderse yine eksi çıkacak. Harcama limitleri bir kaç sene sonra çökecek” dedi.

> Bankacı olsam...

“Ben bankacı olsam Fenerbahçe'yi pamuklara sarardım” diyen Ali Koç “Açıklanan limitlerden sadece biz değil 6-7 kulüp rahatsız. Burada bir oyun oynanıyor. Göreceksiniz diğer kulüpler bizden daha çok şikâyet edecek. İki sene sonra yaygara çıkaracaklar. Bu sistem hilelere götürür. Böyle gitmez. Bu iş 1.900 liralık transferlere insanları iter, gerekirse biz de yaparız. Daha gerçekçi, uygulanabilir bir modele geçmek zorundayız. Bir şirket vergisini ödüyor, diğeri ödemiyor. İki sene sonra vergi affı çıkıyor, ödeyen mağdur oluyor. Medya algısıyla Fenerbahçe'yi yalnızlaştırıp bunu yapabileceklerini sanıyorlarsa yanılıyorlar” ifadesini kullandı.

KİRALAMA FORMÜLÜ

Smolov sürprizi

∂ Hücum hattını güçlendirmek için arayışlarını sürdüren sarı-lacivertli takımın Rus golcü Fedor Smolov için temaslarını sıklaştırdı. Lokomotiv Moskova'nın yüksek maaşı nedeniyle kiralamaya sıcak baktığı Smolov geçtiğimiz sezonu Celta Vigo'da tamamlamıştı.

Muriç’e resmî teklif yok

∂ Kanarya bir günde dört transfer açıklarken bir yandan da gözler gidecek futbolculardaydı. Ki vitrinin en önünde duran ve adı İngiliz ve İtalyan kulüpleriyle anılan Vedat Muriç vardı. Hatta İtalyan basınında Lazio’nun 15+3 milyon avroluk teklifini bonussuz 18 milyon avroya çıkardığı iddiası vardı. Konuya açıklık getiren Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç “Vedat Muriç’e resmî teklif yok” ifadesini kullandı.

Start veriliyor

Teknik adam değişimine giden ve kadrosuna çok önemli dört takviye yapan Fenerbahçe, yeni sezon startını bugün veriyor. Takım tesislerde toplanacak. Sarı-lacivertli takımda teknik ekip ile futbolcular 9-10 Ağustos'ta sağlık kontrolünden geçirilecek.

BULUT’A GÖRE...

Tesisler Avrupai

∂ F.Bahçe’nin yeni teknik direktörü Erol Bulut, Can Bartu Tesislerini gezdi. Önce yeni kurulan FenerLAB, fitnes salonu, masaj salonu ve toplantı salonunu gezen ve bilgiler alan Erol Bulut, daha sonra tesislerdeki çim sahaları inceledi. Genç teknik adam “Müthiş bir tesis, içindeki ekipmanlar ve çim sahalar mükemmel. Biraz daha neyi geliştirebiliriz buna bakacağız. Avrupa standartlarının üzerinde olan bir tesis” yorumunu yaptı.

Aidiyet duygusu yeniden aşılanacak

Erol Bulut, Fenerbahçe camiası adına önemli bir konuya değindi. Sarı-lacivertlilerin hocası “Günümüzde aidiyet duygusu biraz arka planda kaldı. Oyunculara aidiyet duygusunu aşılamak gerekiyor. Otuz sene önce bunlar biraz daha farklıydı. Forma sevgisi sahaya çıktığın zaman taraftarın sevgisini karşılığını vermek için terinin son damlasına kadar mücadele etme daha ön plandaydı. Bugün günümüzde her şey maddi tarafa kaydı. Bu sene bu aidiyet duygusunu geri getirmeye çalışacağız. Futbolcularımızla bol bol konuşacağız, toplantılar yapacağız” dedi.

Bulut açılımı

Kanarya’nın yeni teknik direktörü Erol Bulut, Samandıra’da boy gösterdi. İki senelik mukavele yapılan genç teknik adamın niçin takımın başına getirildiği detaylı bir şekilde anlatıldı. Kulübün sitesinden yapılan açıklamanın özetinde Bulut profili şöyle çizildi; Hırslı, çağdaş, genç olmasının yanı sıra elde ettiği başarılar ve hedefleri olan bir teknik adam. Camianın içinden geliyor. Beyefendi kişiliği ile de Fenerbahçe değerleriyle örtüşüyor. Fenerbahçe'yi Avrupa'da da layık olduğu seviyelere de yükseltmek için var gücü ile çalışma gayretinde.

> Fark oluşturuyor

Hangi futbolcu ile hangi perdeden konuşacağını çok iyi bilen bir isim. Antrenman metotları, rakip analizleri ve geliştirdiği yöntemler ile çağı yakalayan ve kendini geliştiren bir isim. Futbol biliminin bütün donanımlarını kullanıyor, teknik-taktik konularında sürekli gelişime açık bir stratejisi var. Kompakt oyun anlayışı, takımları topu kazandığına rakip kaleye dikine ve etkili bir şekilde hücum stratejisini uygulaması, savunma stratejisi olarak ön alanda baskıyı tercih etmesi artıları. Gittiği takımlarda fark oluşturuyor.