Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

F.Bahçe 'limit sıkıntısı' dinlemiyor. Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mert Hakan, Filip Novak, Barış Alıcı derken şimdi de hücuma takviye çalışmaları yoğunlaştı. İlk hedef eski G.Saraylı, Antalya'nın da ligde kalmasına katkı sağlayan Sinan Gümüş. Futbolcunun F.Bahçe'den gelen üç yıllık sözleşme teklifini kabul ettiği sızan haberler arasında. Santrfor için de gol krallığında Sörloth'un arkasından ikinciliği alan Papiss Cisse listenin başında. Erol Bulut'un eski öğrencisi konusunda girişimler yapıldı. Vedat Muriç için Lazio'dan istenen para gelirse bu transfer de resmîleşecek.