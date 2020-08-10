Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Fenerbahçe, limit konusundaki hem kendi hem de diğer kulüpler adına mücadelesini bugün Kulüpler Birliği toplantısına taşıyacak. 4 Ağustos’ta TFF tarafından açıklanan kulüplerin harcama limitleri özellikle sarı-lacivertlilerin büyük tepkisini çekmiş ardından Kasımpaşa ve bazı kulüpler de isyanlarını dile getirmişti. İşte 8 kulübün talebiyle bugün Kulüpler Birliğinde konu masaya yatırılacak. Teknik adam konusunu Erol Bulut ile çözen ve aynı gün dört de yeni transfer açıklayan sarı-lacivertliler, limitlerin daha mantıklı ve kullanılabilir, kulüplerin durumu düşünülerek değerlendirilmesi taraftarı. Ki, Başkan Ali Koç, Türk futbolunun batık durumda olduğunu ve bu sistemin böyle yürümeyeceğinin altını ısrarla çiziyor.

> Birlik kararı önemli

Koç ve yönetimi, açıklanan rakamlara değil sisteme vurgu yaparak daha anlaşılabilir ve kulüplerin ayakta kalmasını sağlamaya yönelik bir anlayış sergilenmesi taraftarı. Koç, hem transfer yapamayıp hem de yeni gelir elde etmenin mümkün olmadığı görüşünde. Bazı kulüpler ise sistemin çok önceden belli olduğunu ve açıklanan rakamların normal olduğu düşüncesinde. Fenerbahçe ve diğer yedi kulüp eleştirisini önce Kulüpler Birliğinde dile getirecek. Eğer ortak bir karar çıkarsa konu TFF’ye taşınacak ve yeni bir düzenleme istenecek. Eğer bu yönde bir karar çıkmazsa F.Bahçe ve diğer kulüpler farklı yöntemler izleyecek. Ali Koç’un camiaya verdiği radikal adımların (ligden çekilme, havuzdan çıkma) ise en son çare olduğu belirtiliyor.

Muriç için pazarlık

Lazio Sportif Direktörü Igli Tare ile ve Kosovalı menajer Shkumbin Qormemeti, Fenerbahçe'den kadrosuna katmak istedikleri Vedat Muriç için İstanbul'a geldi. İtalyan kulübünün 18 milyon avro teklif yaptığı Muriç için sarı-lacivertliler 25 milyon avroda ısrar ediyor. Son pazarlıkların yapılacağı görüşme sonrası Kosovalı yıldızın transferi netleşecek. Muriç'in satılması durumunda bonservis bedelinin yüzde 15'i Çaykur Rizespor'a verilecek.

Caner Erkin’e ‘özel görev’

Hasan Ali Kaldırım ile yolların ayrıldığı sarı-lacivertliler sol beke iki takviye birden yaptı. Hem Caner Erkin hem de Filip Novak alındı. Teknik direktör Erol Bulut’un özellikle Caner Erkin’i sol önde de oynatma planı içerisinde olduğu ve gerekirse ‘joker’ gibi kullanabileceği öğrenildi.

Gündem Jose Sosa

Kanarya'da gündem Trabzonspor ile mukavelesi biten Jose Sosa. Bordo-mavililerin 1,5 milyon avro teklif ettiği ve beklemeye geçtiği tangocunun kaptanlığını yaptığı kulübe henüz geri dönüş yapmaması Fenerbahçelilerin heyecanını katlıyor. Sosa’nın ailesinin ise tekrar İstanbul’da yaşama düşüncesi transfer ihtimalini artırıyor. Yönetimin beklentisi ise limit konusunun netleşmesi ve önünü görebilmesi.

Taraftardan büyük ilgi

∂ Yeni sezon öncesinde Fenerbahçe taraftarında büyük bir heyecan var. Pandemi sebebiyle kombineler henüz satışa çıkmadı ama bazı taraftarlar kulübü arayıp sembolik kombinelerin satışı için şimdiden talepte bulunuyorlar. Ayrıca yeni sezon formaları ve “Sevgi Limit Tanımaz” tişörtleri de büyük ilgi görüyor.