Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başta Başkan Nihat Özdemir olmak üzere TFF yöneticileri ile Kulüpler Birliği temsilcileri harcama limitleri konusunu masaya yatırmak üzere dün Riva'da bir araya geldi. Dört büyük kulüp başkanları Ali Koç, Mustafa Cengiz, Ahmet Nur Çebi, Ahmet Ağaoğlu'nun yanı sıra Başakşehir, Kasımpaşa, Sivasspor, Göztepe ve Antalyaspor başkanları da görüşmede yer aldı. Günlerdir beklenen buluşma restleşmelere sahne oldu. Toplantıda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, borç yapılandırmasındaki ana para ödemesinin harcama limitlerinden kaldırılması gerektiğini dile getirdi. Nihat Özdemir, bu konuda bütün kulüplerin ıslak imzasının olması icab ettiğini söyledi.

> Sapma yüzde 40 oluyor

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "O zaman biz niye Bankalar Birliği'yle yapılandırma yaptık. Kabul etmiyoruz" karşılığında bulundu. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise, "Bu sene değil ama önümüzdeki sene olabilir" diyerek şimdilik teklifi geri çevirdi. Kulüpler Birliği, harcama limitlerindeki yüzde 15'lik sapmanın yüzde 40'a çıkarılmasını isterken, TFF'nin pandemi sebebiyle bu teklife sıcak baktığı öğrenildi. Bir diğer talep de kulüplerin transfer ve sponsorluk gelirlerinin üçte birinin değil de, tamamının sezonluk harcama limitine eklenmesi şeklinde oldu.

Bir madde değişiyor

Toplantıda, borçsuz kulüplerin gelirlerinin tamamını kullanması talebinin olumlu geri dönüş aldığı ve TFF'nin bu maddeyi değiştirebileceği belirtildi. Kulüp başkanları, görev süresindeki borçlardan sorumlu tutulmak istediklerini iletirken, ayrıca döviz kuru üzerinden bankalara olan borçların TL cinsine döndürülmesini talep etti. TFF, bu iki öneriyi de değerlendirmeye aldı.

Kanarya harıl harıl

F.Bahçe yeni sezon hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İki grup halinde yapılan pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktik ve bireysel çalışmalarla sona ererken oyuncuların hırslı hali dikkat çekti. Sarı-lacivertli ekip bugün tesislerde laktat testinden geçecek.

Kontroller sona erdi

Fenerbahçe’de yeni sezon hazırlıkları kapsamında A Takımı teknik heyeti, oyuncular ve Can Bartu Tesislerinde görevli idari personelin sağlık kontrolleri tamamlandı. Sarı-lacivertlilerde yeni teknik direktör Erol Bulut yönetiminde saha çalışmalarına ağlırlık verilecek.

TARAFTARIN İSTEĞİ...

Gustavo’yu satmayalım

∂ Sarı-lacivertlilerde kısa sürede camianın benimsediği Luis Gustavo’nun transferi gündemde. Adı Lyon ile anılan Brezilyalı orta saha için Fransız ekibi kararlı bir girişim sergilerken ve 6 milyon avroluk teklifini yukarı çekerken yönetim limit durumunu beklemede. Taraftar ise Gustavo’nun satılmaması gerektiği görüşünde. 33 yaşındaki isim geçen sezon 6 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Marsilya’dan alınmıştı.

STOPER ADAYI...

Alderete gündemde

∂ Savunma bölgesine de takviye yapacak olan Fenerbahçe için İsviçre’den haber var. Dış basın kaynaklı habere göre sarı-lacivertliler Basel’in 23 yaşındaki savunma oyuncusu Omar Alderete ile ilgileniyor. Haberde Fenerbahçe’nin ayrıca Victor Cuesta, Juan Jesus ve Tomas Cardona gibi oyuncuları da listesinde bulundurduğu belirtiliyor.

LAZIO’DAN FENER’E...

Felipe Caicedo Kanarya’ya

∂ İspanyol basını Lazio'nun Ekvadorlu golcüsü Felipe Caicedo'nun Fenerbahçe'ye transfer olabileceğini öne sürdü. Kadrosuna Borja Mayoral'ı katması beklenen ve Vedat Muriç ile yakından ilgilenen İtalyan ekibinde gözden çıkartılan tecrübeli oyuncunun Fenerbahçe'nin yanı sıra Dubai ve Katar'dan da teklif aldığı ifade edildi.