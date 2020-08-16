Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi ve Teknik Direktör Sergen Yalçın sık sık altyapıya vurgu yapıyordu. Ancak bu transfer döneminde yaşananlar siyah-beyazlı camiada şaşkınlıkla karşılanıyor. Alanyaspor'dan transfer edilen 31 yaşındaki stoper Welinton'a karşılık altyapıdan yetişen 22 yaşındaki Fatih Aksoy'un gönderilmesine tepkiler devam ederken siyah-beyazlı taraftarlar şok edici bir gelişmeyle daha karşı karşıya kaldı. Sergen Yalçın'ın yardımcılığını bırakarak Alanyaspor'un yeni teknik direktörü olan Çağdaş Atan, Beşiktaş'tan Ahmet Gülay'ı da transfer ettiklerini açıkladı. Genç teknik adamın, gelecekte millî takımın değişmez sol beki olacağını düşündüğü 17 yaşındaki oyuncunun bonservisiyle Alanyaspor'a verildiği konuşulunca ortalık karıştı. Ancak işin gerçeği çok daha vahim.



> Başkanlar görüşecek

Öncelikle transferin resmî olarak gerçekleşmediği ortaya çıktı. Alanyaspor'un, Beşiktaş'tan Vagner Love transferi için 1 milyon avro daha alacağı bulunduğu için siyah-beyazlıların gençlerini bonservisiyle istediği öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetimin nakit ödeme sıkıntısı yaşadığı için altyapısından yetişen oyuncuları göndermek zorunda kaldığı aktarıldı. Üstelik gönderilecekler arasında Fatih Aksoy ve Ahmet Gülay'ın yanı sıra geçen sezon Kayserispor'da kiralık olarak forma giyen Alpay Çelebi'nin de olduğu bildirildi. Başkan Ahmet Nur Çebi genç oyuncuları bonservisiyle değil kiralık olarak göndermek istiyor. Siyah-beyazlıların patronu, konuyla ilgili yarın İstanbul'da Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile görüşmesi bekleniyor.



IMZAYI ATAR ATMAZ...

Ve Atiba sahaya indi

Beşiktaş'ta bir yıllık daha anlaşmaya varılan Atiba dün idmana çıktı. Çalışma sonrası BJK TV'ye konuşan Kanadalı, "Anlaştık. Bu harika kulüpte bir yıl daha kalacağım için çok mutluyum. PAOK maçını dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



TEHLİKE ÇOK BÜYÜK

Sadece Love değil!

Vagner Love transferinde bonservis bedelinin ödenmemesi sebebiyle sıkıntıya giren Beşiktaş'ta daha büyük tehlikeler kapıda bekliyor. Âdem Ljajic'in 6,5 milyon avroluk bonservis bedeli için şu ana kadar sadece 2 milyon avroluk ödeme yapılabilmiş durumda. Aynı şekilde 4,5 milyon avroya kadroya katılan N'Koudou'nun da bonservisinin yarısı ödenmiş değil. Ayrıca takımdan ayrılan Karius, Ruiz ve Love'un alacakları için FIFA'ya şikayette bulunması sebebiyle Beşiktaş'ın ciddi ceza alması gündemde.



ANLAŞMA SAĞLANDI

Mensah'ta sona doğru

Siyah-beyazlılar Kayserispor'dan Mensah'ı kadrosuna katarak sezonun en flaş transferlerinden birini gerçekleştirmek üzere. Beşiktaş bu transferi satın alma opsiyonlu kiralama yoluyla gerçekleştirecek. İki kulüp arasında anlaşma sağlanırken, Mensah da Beşiktaş'tan yılda 1,5 milyon avro kazanacak.



ÇARŞI'NIN ÖFKESİ

Beşiktaş’ın taraftar grubu Çarşı, Twitter hesabında yapılan paylaşımda ‘Altyapı gelenektir, altyapı gelecektir’ mesajını ‘#AhmetGülaySatılamaz’ hashtag'i ile paylaştı.