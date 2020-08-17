Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor transferde sağlam adımlar atmaya çalışıyor. Bordo-mavililer pandemi döneminde takımdan ayrılan Nijeryalı futbolcu Obi Mikel'in yerine aradığı ön liberoyu Brezilya'da buldu. Transfer çalışmalarında etkin rol oynayan Başkan Ahmet Ağaoğlu, kadroya daha genç bir oyuncu katmak istiyordu. Bu doğrultuda Karadeniz ekibinin yeni hedefi Brezilya Serie A Ligi ekiplerinden Bahia takımında forma giyen ön libero oyuncusu Flavio Medeiros da Silva oldu.



> Oyuncu da istekli

Bordo-mavililer 24 yaşındaki ön libero oyuncusu için 1,2 milyon avroluk teklifte bulunmaya hazırlanıyor. Bahia Kulübü ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden Flavio'nun da Trabzonspor'da forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Trabzonspor'un yedekte beklettiği isim ise Liverpool’un, Reading’e kiralık gönderdiği Ovie Ejaria. Karadeniz ekibinin yeni teknik direktörü Eddie Newton'un, İngiltere'deki ilişkilerini kullanıp bu transferi gerçekleştirebileceğini yönetime ilettiği bildirildi.



ADRES LEIPZIG

Sörloth’ta sona doğru

∂ Trabzonspor’un transferdeki gözde ismi Alexander Sörloth Leipzig’e doğru yol alıyor. Timo Werner’i Chelsea’ye satan ve yerine Norveçli golcüyü düşünen Alman ekibinin mutlu sona yakın olduğu yazıldı. Norveç basını, Leipzig yetkililerinin Sörloth ile görüşme yaptığını da vurgulayarak sırada Trabzonspor yönetiminin olduğunu ifade etti.