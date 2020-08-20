Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Muric'e yönelik çeşitli kulüplerden transfer teklifi geldiği belirtilerek, "Ancak bugün bazı yayın organlarında oyuncumuzun transferi için bir miktar para ve bir başka oyuncunun bonservisi karşılığında İtalya'nın Lazio takımıyla anlaşıldığına dair haberler yer almıştır. Bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.
Fenerbahçe, Muric için Lazio ile anlaşmaya varıldığı haberlerini yalanladı
20.08.2020 - 20:02 | Son Güncelleme: 20.08.2020 - 20:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe Kulübü, Kosovalı santrforu Vedat Muric için İtalya'nın Lazio takımıyla anlaşmaya varıldığı yönündeki haberleri yalanladı.
Etiketler : fenerbahçe,muriç,lazio,
726173 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/726173.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
34
20
9
5
31
69
02
TRABZONSPOR A.Ş.
34
18
11
5
34
65
03
BEŞİKTAŞ A.Ş.
34
19
5
10
19
62
04
DEMİR GRUP SİVASSPOR
34
17
9
8
17
60
05
AYTEMİZ ALANYASPOR
34
16
9
9
24
57
06
GALATASARAY A.Ş.
34
15
11
8
18
56
07
FENERBAHÇE A.Ş.
34
15
8
11
12
53
08
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
34
11
13
10
-1
46
09
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
34
11
12
11
-11
45
10
KASIMPAŞA A.Ş.
34
12
7
15
-5
43
11
GÖZTEPE A.Ş.
34
11
9
14
-5
42
12
GENÇLERBİRLİĞİ
34
9
9
16
-17
36
13
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
34
8
12
14
-16
36
14
YUKATEL DENİZLİSPOR
34
9
8
17
-17
35
15
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
34
10
5
19
-19
35
16
BTC TURK YENİ MALATYASPOR
34
8
8
18
-7
32
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
34
8
8
18
-32
32
18
MKE ANKARAGÜCÜ
34
7
11
16
-25
32
Süper Lig Fikstür
34.Hafta Maçları
24.07.2020 21:00
Fraport-tav Antalyaspor 2 - 2 Galatasaray
25.07.2020 21:00
Göztepe 3 - 1 Sivasspor
25.07.2020 21:00
Gençlerbirliği 0 - 3 Beşiktaş
25.07.2020 21:00
Denizlispor 0 - 1 Ankaragücü
25.07.2020 21:00
Konyaspor 2 - 3 Alanyaspor
25.07.2020 21:00
Hes Kablo Kayserispor 1 - 2 Trabzonspor
25.07.2020 21:00
Yeni Malatyaspor 0 - 1 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
25.07.2020 21:00
Fenerbahçe 3 - 1 Rizespor
26.07.2020 17:00
Kasimpaşa 3 - 2 Başakşehir
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
HATAYSPOR
34
19
9
6
20
66
02
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
34
18
8
8
16
62
03
ADANA DEMİRSPOR
34
17
10
7
28
61
04
AKHİSARSPOR
34
16
9
9
7
57
05
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
34
15
11
8
14
56
06
BURSASPOR
34
17
8
9
8
56
07
ALTAY
34
14
12
8
11
54
08
KEÇİÖRENGÜCÜ
34
13
11
10
5
50
09
EKOL GÖZ MENEMENSPOR
34
11
11
12
-4
44
10
GİRESUNSPOR
34
12
8
14
-8
44
11
CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
34
12
8
14
-3
44
12
İSTANBULSPOR A.Ş.
34
9
13
12
2
40
13
EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
34
9
11
14
-12
38
14
ALTINORDU
34
8
13
13
-7
37
15
BOLUSPOR
34
6
15
13
-11
33
16
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
34
8
9
17
-15
30
17
ADANASPOR A.Ş.
34
3
12
19
-25
21
18
ESKİŞEHİRSPOR
34
7
6
21
-26
12
PTT 1. Lig Fikstür
34.Hafta Maçları
17.07.2020 20:00
Menemenspor 1 - 1 Altinordu
18.07.2020 17:30
Giresunspor 1 - 2 Altay
18.07.2020 17:30
Erzurumspor 4 - 1 ümraniyespor
18.07.2020 17:30
Hatayspor 3 - 1 Bursaspor
18.07.2020 17:30
Karagümrük 3 - 0 Adanaspor
18.07.2020 17:30
Akhisarspor 3 - 4 Keçiörengücü
18.07.2020 17:30
Adana Demirspor 3 - 0 Istanbulspor
19.07.2020 17:30
Eskişehirspor 0 - 3 Boluspor
19.07.2020 17:30
Osmanlispor 4 - 3 Ekol Hastanesi Balikesirspor