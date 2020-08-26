Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Mbaye Diagne inişe geçen kariyer grafiğini tersine çevirmeye niyetli. Kasampaşa’dan bonuslar hariç 10 milyon avroya transfer edilen Senegalli yıldız, Falcao’nun gelişiyle Brugge’e kiralanmıştı. Ancak Belçika kariyeri beklenenin aksine felakete dönmüştü. Taraftar ile tartışan, hocası ile yıldızı barışmayan golcü oyuncu kadro dışı kalmıştı. Galatasaray’ın yeni sezon planları arasında da yer almıyordu. Ancak 28 yaşındaki yıldız, Terim’i arayarak son bir şans istemiş ve değişeceğinin sözünü vermişti. Şu ana kadar sergilediği tablo iki tarafı da memnun etti.

> Teknik ekibi sevindirdi

Futbolu bir hayli özleyen Diagne, tesislere sadece beş dakikada mesafede olan bir otele yerleşti. Bu sayede antrenmanlara gidip gelirken vakit kaybetmek istemeyen Senegalli yıldız tesislere her gün ilk gelen, akşam da en geç çıkan isimlerden oldu. Antrenmanlarda gösterdiği hırsı ve mücadelesinin yanı sıra takım arkadaşları ile olan uyumu da dikkat çekti. Geçtiğimiz gün U-19 takımı ile yapılan hazırlık maçında da attığı iki gol ve istediği de teknik ekibi sevindirdi.

Maliyeti yüksek

Cimbom’un 2018-19 sezonunun devre arasında Kasımpaşa’dan aldığı Diagne’nin 2023’e kadar mukavelesi var. Senelik garanti ücreti ise 2 milyon 350 bin avro.