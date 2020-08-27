Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ - Fenerbahçe’nin unutulmaz stoperlerinden Uruguaylı Diego Lugano’nun vatandaşı Mauricio Lemos, çubuklu formayı sırtına geçirdi. Sarı-lacivertlilerin stoperdeki derdine derman olmaya gelen 24 yaşındaki savunmacı yıllık 850 bin avro garanti para ve bonuslar karşılığında üç yıllık imza attı. Bu sezon bonservis bedeli ödenen ilk transfer olan Lemos için Fenerbahçe, Las Palmas’a iki taksit hâlinde toplam 1,5 milyon avro verecek. Lugano hayranı olan Lemos, imza töreninde “Fenerbahçe’yi çocukluğumdan beri takip ediyorum. Çok büyük bir kulüp. Burada forma giyeceğim için çok mutluyum. Elimden gelenin en iyisini yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.



> Transferde hız kesmek yok

Lemos’un imza töreninde yer alan yöneticilerden Selahattin Baki, Uruguaylı stoperin sadece günü değil, geleceği de kurtaracağını söyledi. Emre Belözoğlu ve Lugano’nun referans verdiği Lemos’un millî oyuncu olduğunun altını çizen Baki “Tam kıvamında yakaladığımızı düşünüyorum. İnşallah kariyeri bizimle çıkabilecek en üst noktaya gelir uzun yıllar bize hizmet eder. İyi bir karakter aldık” yorumu yaptık. Kemal Danabaş ise “Taşları tek tek yerine oturtuyoruz. Önemli oyuncular aldık, bir iki pozisyon için daha çalışmalar yapıyoruz. Sezona hazır girmeyi amaçlıyoruz” sözleriyle transfer furyasının devam edeceğini müjdeledi.



3 numara

Mauricio Lemos, Hasan Ali’nin ayrılmasıyla boşa çıkan 3 numaralı formayı giyecek.



SİNAN GÜMÜŞ’TEN PODOLSKI’NİN ‘BEN OLSAM GİTMEZDİM’ YORUMUNA CEVAP:

Kararımın arkasındayım

Eski takım arkadaşı Lukas Podolski’nin “Ben olsam Fenerbahçe’ye gitmezdim” açıklamasına Sinan Gümüş’ten kibar bir cevap geldi. Topuk Yaylası’nda basın mensuplarının karşısına geçen Sinan “Podolski'nin söylediklerini internetten okudum. Her oyuncunun düşünce tarzı farklıdır. Saygı duyuyorum. Ancak kendi adıma konuşacak olursam sonuna kadar kararımın arkasındayım. Çok doğru bir tercih yaptım” dedi. Alman pasaportuna sahip Sinan Gümüş millî takım tercihiyle ilgili soruya ise “Benim için sadece Türk Millî Takımı var. Türk pasaportumu almak için haftaya yazılı başvuru yapacağım. Pasaportumu ve Türk Millî Takımı'ndan davet gelmesini dört gözle bekliyorum” cevabı verdi. Transferinde Emre Belözoğlu’nun etkisini vurgulayan Sinan, Ali Koç ve Erol Bulut'a da teşekkür ederken “Fenerbahçe’yle kupalar kazanıp kulübüme para kazandıracak büyük bir transfer hedefliyorum” açıklaması yaptı.



LEMOS TOPUKLADI

Yeni transfer Mauricio Lemosi dün akşam Topuk Yaylası Tesislerinde ilk idmanına çıktı. Başarılı stoper idman öncesi Teknik Direktör Erol Bulut'la bir süre sohbet etti.



Son bomba Valencia

Yeni sezon transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe bir transferi daha gerçekleştirdi.. Vedat Muriç'in ayrılmasına kesin gözle bakılan sarı-lacivertli ekipte anlaşma sağlanan yeni golcü Enner Valencia dün gece İstanbul'a geldi. Ekvadorlu yıldız oyuncu bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzayı atacak.