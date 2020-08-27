Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada futbolun gündemi Lionel Messi... Bayern Münih’e 8-2 yenilmesinin ardından köklü bir değişim havası estirilen Barcelona’da ilk hamle Messi’den geldi. 20 yıldır Katalan ekibinde olan ve 2004’ten bu yana A Takım formasını giyen Arjantinli isim kulübe faks göndererek ayrılmak istediğini bildirdi. Ve detayında da sözleşmenin bedelsiz olarak feshedilmesi alebi vardı. Normal şartlarda 2021’e kadar mukavelesi vardı ama bir yıl önce bildirimde bulunduğu için 700 milyon avroluk serbest kalma maddesinin devreye girmeyeceği öne sürüldü. Chelsea ve Manchester United’ın da efsane isim için devrede olduğu belirtiliyor. Bir diğer iddia ise yeni adresinin Inter olacağı yönünde.



Taraftar ayaklandı

Lionel Messi’nin ayrılık kararı büyük ses getirirken Barcelona taraftarı da tabiri caizse ayaklandı. Katalan ekibine gönül verenler kulüp binasının etrafında toplanıp yönetime tepki gösterdi. Messi’ye Puyol ve Suarez’den de destek geldi.