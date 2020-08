Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu gündemi değerlendirdi. AA’nın Spor Masası’na misafir olan Ağaoğlu, geçen sezon son altıhaftada kaybedilen puanlarla şampiyonluğu Başakşehir’e kaptırdıklarını ama bunun iddia edildiği gibi travma oluşturmuyacağını söyledi. Bordo-mavililerin patronu, sürdürülebilir başarı için üç dört seneye ihtiyaçları olduğunu ve bu süreçte Trabzonspor her zaman zirve yarışı içinde yer alacağını ifade etti. Eddie Newton ile devam tercihini de değerlendiren Ağaoğlu, “Takımla beş altı ay zaman geçiren bir hoca. Bu önemli bir kriterdi. Kupa finali maçı da önemli göstergeydi, o maçı da başarılı bir şekilde yönetti. Kolay kolay her hocaya da nasip olmaz; iki maç, iki galibiyet ve bir kupa” dedi.

UEFA ve FIFA’nın bazı uygulamalarının hakkaniyetle bağdaşmadığını vurgulayan Ahmet Ağaoğlu “Manchester City (men cezası kalktı) ve diğer kulüp örnekleri var. Başka şeyler dönüyor, orada kendileri bile itiraf ettiler bunu. Bizim men cezamızın nasıl baskıdan kaynaklandığını örtülü olarak da olsa kendileri de ifade etti. İşi oraya bırakmayacaksınız. Hesabınızı kitabınızı doğru dürüst yapacaksınız. Nasıl ki ülkemiz yıllardır ekonomisinin ucunu IMF'ye bırakmıyor, sen de UEFA'ya, FIFA'ya bırakmayacaksın” dedi. Bir haftaya kadar bir iki takviye daha yapacaklarını ifade eden Ağaoğlu, men kararının onaylanması sonrası transfer politikasında da değişime gitmek mecburiyetinde kaldıklarını söyledi.

∂ Ahmet Ağaoğlu, şu anda sadece Uğurcan Çakır ile Alexander Sörloth’a ciddi teklif geldiğini belirterek “Sörloth için en ısrarcı kulüp Leipzig. Başka hiçbir oyuncumuzla ilgili teklifle karşılaşmadık. Beklentilerin altında tekliflerdi. Bu tekliflere 'Evet' demeye hiç niyetimiz yok” dedi. Transfermarkt sitesinde Trabzonspor'un oyuncularının toplam bedeli 85,5 milyon avro olduğunu belirten Ağaoğlu “Ödediğimiz ücret, geçtiğimiz yıl 16,5 milyon avro, bu sene de rakam 14 milyon avro. Trabzonspor'un oyuncularının piyasa değeri, oyuncularına ödediği ücretin dört katından fazla” dedi.

AĞAOĞLU’NDAN SATIR BAŞLARI

∂ Rezerv ligin ekmeğini Süper Lig kulüplerimiz çok yiyecek.

∂ TFF'nin limitiyle bizim belirlediğimiz limit arasında

1-2 milyon lira fark var.

∂ Ne zaman şampiyonluğun en güçlü adayı olsak aslı astarı olmayan ithamlar ortaya atılıyor.

∂ Trabzonspor her yıl bir oyuncuyu yetiştirip geliştirip satmak zorunda.

∂ Kulüplerin durumu 2001 krizindeki batan bankaların hâline benziyor.

∂ Detaylı KAP bildirimi yapan iki kulüp var; Trabzonspor ve G.Saray.

∂ Oynadığımız oyunun adı futbol ama sevdanın adı Trabzonspor.

∂ Ağızdan çıkan her kelime para cezası. Her saban bin lirayı ceza için ayırıyorum.

∂ Kazandığımız Türkiye Kupası bağrı yanık kupa. Çünkü gündeme hiç gelmedi.

∂ İsviçre Federal Mahkemesinin

17 bin avro ödenmesi kararı tazminat değil ki, mahkeme masrafı.

4 MHK değişti hakemler aynı

Bordo-mavililerin patronu, MHK ve VAR’la ilgili de değerlendirme yaptı: İki sene içinde 4. MHK değişikliği oldu. Dört MHK gidiyor geliyor ama hakemler aynı hakemler. MHK'ların gitmesine yol açan sebepler, bu hakemlerin yönetimleri değil mi, yoksa bilmediğimiz başka bir şey mi var? VAR sisteminin yönetmeliğiyle devamlı oynamanın anlamı yok. Teknolojiyi tartışıyoruz, düşünebiliyor musunuz. VAR konuşmaları kamuoyu ile değil ama muhatapları ile paylaşılabilir” dedi.