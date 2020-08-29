Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

NEC Nijmegen’den iki sezon önce 1,4 milyon avro bonservis bedeliyle Fenerbahçe’ye transfer olan Ferdi Kadıoğlu gelecek vadeden genç bir oyuncuydu. Şu anda 20 yaşında olan Ferdi, beklediği kadar forma şansı bulamasa da piyasa değeri 4 milyon avroya kadar yükseldi. Babası Türk, annesi Kanada doğumlu olan Ferdi Kadıoğlu, şu ana kadar sadece dünyaya gözlerini açtığı memleket olan Hollanda’nın formasını giydi. Hollanda U16’da başlayan millî macerasında farklı kategorilerde 42 maça çıkan Kadıoğlu, Fenerbahçe’de yedek kaldığında bile millî takımdaki yerini korudu. Şimdi ise üç ülke Ferdi için kıyasıya bir yarışa girdi.

> Yabancı olabilir

Bir yanda babasının ülkesi Türkiye, diğer yanda annesinin doğduğu memleket Kanada ve elbette Hollanda, Ferdi Kadıoğlu’na A Takım için davette bulundu. Özellikle Hollanda, emek harcadığı Ferdi’yi kaptırmamak için büyük çaba harcıyor. Ancak genç oyuncunun gönlü ay-yıldızdan yana. Erol Bulut ve Emre Belözoğlu’nun Türkiye’yi seçmesi yönünde tavsiyede bulunduğu Ferdi Kadıoğlu, nihai kararını Şenol Güneş’le yapacağı görüşmeden sonra verecek. Topuk Yaylası kampının parlayan yıldızının millî takım kariyerini ay yıldız altında sürdürmesine kesin gözüyle bakılıyor. Aksi takdirde hem Türkiye önemli bir yeteneği kaybedecek hem de Fenerbahçe’nin yerli oyuncusu yabansı statüsüne geçmiş olacak.

Zaferler için geldim

Transferin en hızlı takımı Fenerbahçe, dün de Enner Valencia’yı renklerine bağladı. Bonservisi elinde olan ve 3 yıllık sözleşme imza atan Ekvadorlu oyuncu, “Bu kadar büyük ve harika bir camianın parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Fenerbahçe gibi büyük bir camiada olmak; şampiyonluk isteğini de beraberinde getirir. Buraya büyük turnuvalarda başarılar kazanmak ve şampiyonluklar yaşamak için geldim" ifadelerini kullandı.

> Yılda 1,8 milyon €

Sarı-lacivertli taraftarlara mesaj göndermeyi de ihmal etmeyen 30 yaşındaki futbolcu, "İnternetten stadımızdaki maçları izledim. İlk olarak dikkatimi çeken taraftarın muhteşem desteği ve takımlarına olan tutkusuydu. Onların karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu. Lazio'ya transfer olması beklenen Vedat Muriç'in yerine kadroya katılan Valencia yıllık 1,8 milyon avro alacak.