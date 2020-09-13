Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Geçen sezonu hayal kırıklığıyla kapatan Galatasaray, yeni sezonun ilk maçında Gaziantep’i ağırladı evinde. Sarı-kırmızılılarda yeni transferlerden Fatih, Omar, Emre ve Arda ilk 11’de görevlendirilmişlerdi Fatih Terim tarafından. Maç daha ısınmadan bir penaltı kararı geldi. Beyaz noktaya dikilen topun, Falcao tarafından ağlara gönderilişini izledik sonrasında.

Belhanda mest etti

∂ Cimbom ritim buldukça rakip kaleye aktı, aktıkça da üst üste pozisyonlar buldu. Emre Kılınç ve Falcao’nun usta işi vuruşları tabelayı üç farka taşırken daha ilk yarıda kopardı maçı. Belhanda ile yolların ayrılması an meselesi. Ancak Faslı yıldız dün gecenin en çok top kapan, koşan, ikili mücadele kazanan ismiydi. Futboluyla yönetime “Kararınızı gözden geçirin” dedi âdeta.

Terim’in dokunuşu

∂ Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle geçtiğimiz yıl beklentilerin altında kalan Radamel Falcao da yeni sezona fırtına gibi girenlerdendi. Yeni transfer Etebo’nun olmadığı maçta on birde oynayan Taylan ile Omar performanslarıyla alkış alırken Gaziantep’te Andre’nin ağları bulan füzesi gözlerimizin pasını sildi. Cimbom, Terim’in yerinde değişiklikleriyle maçı tutup 3 puanı cebine koymayı başardı.

Çabuk alıştım

G.Saray’ın yeni transferi Omar Elabdellaoui performansıyla parmak ısırttı. Norveçli oyuncu maçın ardından, ‘’Başlangıçlar çok önemli. Adaptasyon sıkıntısı yaşamadım. 3 puanla başlamak da önemliydi. Çok mutluyum. Takım oyuncusu olduğumu söyleyebilirim. Takımıma gol yedirmemek en önemli görevim ama ofansta da destek vermeyi seviyorum’’ şeklinde konuştu.

Sumudica:

Küme düşmedik!

∂ Gaziantep’in Rumen çalıştırıcısı Sumudica, “Rakibimiz bizden daha iyi oynadı. Geçen sene de ilk maçı (F.Bahçe 5-0) kaybettik, bu sene de kaybettik. Küme düşmedik, sadece 1 maç kaybettik. Bıraksınlar da futbol oynayalım” diyerek hakem yönetimine tepki gösterdi.

TAYLAN ÖN LİBERO

Hocam beni çalıştırdı

∂ Galatasaray’da Taylan Antalyalı, “Bu sene daha farklı bir pozisyonda (ön libero) başladım. Hocam idmanlarda çalıştırdı. Formayı giydiğim sürece en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Önümüzde uzun maraton var. Kazanarak başlamak sevindirici” dedi.

LUYINDAMA KEYİFLİ

Bize zaman lazım

∂ Galatasaray’ın savunma oyuncusu Christian Luyindama, “Çok mutlu olduğumu belirtmem lazım. Şimdi sahada daha çok mücadele edip, daha fazla keyif vermemiz gerekiyor. Biraz zamana ihtiyacımız var. Tekrardan form bulmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Hoş geldin Arda

Hasreti sona erdi

∂ Galatasaray’a dönmek için 6 ay boşta bekleyen Arda Turan, sarı-kırmızılı forma altındaki ilk maçına kaptan olarak çıktı. 33 yaşındaki yıldız, tam 3 bin 403 gün sonra ‘Parçalı’ formayı resmî bir maçta terletti. Arda’nın Galatasaray’daki son karşılaşması, 20 Mayıs 2011’deki 2-0’lık Konyaspor mücadelesiydi.

Terim’le ilk defa

∂ Başarılı futbolcu, takımın başına Fatih Terim geçtikten sonra o yaz, transferin son günlerinde 13 milyon avroya Atletico Madrid’e gitmişti. Fatih Terim’den A Millî Takım’da 67 kez ay-yıldızlı formayı alan Arda; kulüp kariyerinde ilk defa Fatih Hoca yönetiminde Galatasaray’da lig maçına çıktı.