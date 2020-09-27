Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de dün yapılan antrenmanın ardından futbolcular tesislerde kampa girmişti. Sarı-lacivertli kafileyi taşıyan otobüs saat 17.00’de Samandıra Can Bartu Tesisleri’nden hareket ederek maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu’na geldi.