Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de dün yapılan antrenmanın ardından futbolcular tesislerde kampa girmişti. Sarı-lacivertli kafileyi taşıyan otobüs saat 17.00’de Samandıra Can Bartu Tesisleri’nden hareket ederek maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu’na geldi.
Fenerbahçe, Türk Telekom Stadyumu’na geldi
27.09.2020 - 17:52 | Son Güncelleme: 27.09.2020 - 17:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Deplasmanda Galatasaray ile derbi mücadelesine çıkacak olan Fenerbahçe, Türk Telekom Stadyumu’na geldi.
Etiketler : Fenerbahçe,Türk Telekom Stadyumu,derbi,
734912 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/734912.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
3
2
1
0
5
7
02
AYTEMİZ ALANYASPOR
3
2
1
0
4
7
03
ATAKAŞ HATAYSPOR
3
2
1
0
3
7
04
GALATASARAY A.Ş.
2
2
0
0
4
6
05
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
3
2
0
1
2
6
06
GÖZTEPE A.Ş.
3
1
2
0
4
5
07
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
2
1
1
0
3
4
08
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
2
1
1
0
2
4
09
FENERBAHÇE A.Ş.
2
1
1
0
1
4
10
TRABZONSPOR A.Ş.
3
1
1
1
0
4
11
BEŞİKTAŞ A.Ş.
3
1
1
1
-1
4
12
DEMİR GRUP SİVASSPOR
3
1
1
1
-1
4
13
KASIMPAŞA A.Ş.
3
1
0
2
0
3
14
HES KABLO KAYSERİSPOR
3
1
0
2
-3
3
15
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
3
0
2
1
-2
2
16
MKE ANKARAGÜCÜ
2
0
1
1
-1
1
17
GENÇLERBİRLİĞİ
2
0
1
1
-2
1
18
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
3
0
1
2
-3
1
19
YUKATEL DENİZLİSPOR
2
0
1
1
-4
1
20
YENİ MALATYASPOR
3
0
1
2
-5
1
21
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
3
0
0
3
-6
0
Süper Lig Fikstür
3.Hafta Maçları
25.09.2020 20:00
Karagümrük 2 - 0 Başakşehir
26.09.2020 13:30
Hes Kablo Kayserispor 1 - 3 Erzurumspor
26.09.2020 16:00
Atakaş Hatayspor 1 - 0 Kasimpaşa
26.09.2020 16:00
Göztepe 2 - 2 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
26.09.2020 19:00
Trabzonspor 3 - 1 Yeni Malatyaspor
27.09.2020 13:30
Rizespor 1 - 1 Alanyaspor
27.09.2020 16:00
Sivasspor 0 - 0 Ankaragücü
27.09.2020 16:00
Konyaspor 4 - 1 Beşiktaş
27.09.2020 19:00
Galatasaray - Fenerbahçe
28.09.2020 20:00
Fraport-tav Antalyaspor - Denizlispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
3
2
1
0
3
7
02
İSTANBULSPOR A.Ş.
3
2
0
1
2
6
03
YILPORT SAMSUNSPOR
3
1
2
0
3
5
04
ADANASPOR A.Ş.
3
1
2
0
1
5
05
ADANA DEMİRSPOR
2
1
1
0
2
4
06
AKHİSARSPOR
3
1
1
1
1
4
07
TUZLASPOR A.Ş.
2
1
1
0
1
4
08
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
3
1
1
1
0
4
09
GİRESUNSPOR
3
1
1
1
-1
4
10
ALTINORDU
2
1
0
1
0
3
11
BURSASPOR
3
1
0
2
-1
3
12
BALIKESİRSPOR
3
1
0
2
-1
3
13
ANKARASPOR
2
1
0
1
-1
3
14
ÜMRANİYESPOR
3
1
0
2
-4
3
15
ALTAY
2
0
1
1
-1
1
16
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
2
0
1
1
-1
1
17
ESKİŞEHİRSPOR
2
0
1
1
-1
1
18
MENEMEN SPOR
2
0
1
1
-2
1
PTT 1. Lig Fikstür
3.Hafta Maçları
25.09.2020 19:00
Adanaspor 0 - 0 Ankara Keçiörengücü
26.09.2020 14:00
ümraniyespor 1 - 3 Istanbulspor
26.09.2020 19:00
Akhisarspor 2 - 0 Balikesirspor
26.09.2020 19:00
Bursaspor 1 - 2 Giresunspor
27.09.2020 14:00
Royal Hastanesi Bandirmaspor 2 - 2 Yilport Samsunspor
27.09.2020 16:30
Ankaraspor - Adana Demirspor
27.09.2020 19:00
Altay - Eskişehirspor
28.09.2020 19:00
Beypiliç Boluspor - Altinordu
28.09.2020 19:00
Menemen Spor - Tuzlaspor A.ş.