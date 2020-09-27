Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pandemi döneminde vatandaşların sinema ve sosyal etkinliklerden uzak kalmaması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bu gece oynanan dev derbi keyfini vatandaşlara açık alanda kurulan dev ekranda izleme keyfi yaşattı. ‘Arabada Derbi Keyfi’ etkinliği İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı ile başladı.

Şanlıurfa Müzesi önünde düzenlenen arabada derbi keyfine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yeni normalleşmeye uygun derbi etkinliğine katılan vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi tarafından bayrak, maske ve çeşitli ikramlar bulunuldu.

Süper Lig’in ezeli rakiplerinden Galatasaray ve Fenerbahçe’nin karşılaşmasını dev ekranlara yansıtılıp vatandaşlarla buluşturan dev derbi golsüz eşitlikle sona erdi.

Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Şube Müdürlüğü tarafından dev ekrana yansıtılan dev derbiyi arabalarında izleyen vatandaşlar organizasyondan memnun kaldıklarını dile getirerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e ve ekibine teşekkür etti.