Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Kaptanı Arda Turan derbiyi yorumlarken, “Maçtan önce bizim çok iyi olduğumuz, Fenerbahçe’nin iyi olmadığı yönündeki beklenti doğru değildi. Fenerbahçe de çok iyi takım. Hiçbir net pozisyonları yoktu. Maçın hakkı beraberlikti” derken, “Sosyal medyadaki kişilerin istediklerini 60 dakika yapamam ama futbolun doğrularını 120 dakika yapabilirim. 20 yaşındaki gibi takım savunmasına destek veremem” sözlerini kullandı.

Şimdilik buradayım!

Kaptan, “G.Saraylılar başını yukarı kaldırsın. Bu takım çok iyi. Tüm kupalarda sonuna kadar gideceğiz. Lig sonunda da şampiyon olacağız” sözlerini kullanırken, “Bu zeminler futbolu etkiliyor. Biz oyunumuzdan vazgeçmemeye çalıştık” dedi. Younes Belhanda ise, “Bahane olmaz ama üç gün önce maç yapmanın yorgunluğu vardı. G.Saray için elimden geleni yapıyorum. Transferde sonra ne olur bilemem” açıklamasında bulundu.

SEYİRCİSİZ MAÇTA MEŞALE

Nasıl başardınız?

Pandemi kararları çerçevesinde seyircisiz oynanan karşılaşmada şaşırtıcı bir taraftar taşkınlığı görüldü. Maçın 7. dakikasında stat dışından içeriye meşale atıldı. Saha ortasında bir süre yanan ve duman çıkaran meşale daha sonra dışarı çıkarıldı.

ANLAŞMA İMZALANDI

Cimbom’a yeni sponsor

∂ Galatasaray, Nesine.com ile futbol takımı forma kol sponsorluğu kapsamında anlaşma imzaladı. Nesine.com, Galatasaray’ın “Resmi Bahis Sponsoru” olarak 2020-2021 sezonunda Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda futbol takımının oynayacağı karşılaşmalarda forma kol sponsoru oldu.

TOP KAYIPLARI YAPINCA

Feghouli kızdırdı!

∂ Derbinin ikinci yarısında G.Saray’ın üst üste geliştirdiği hızlı ataklarda top son olarak sağ kanattaki Feghouli’ye geldi. Tecrübeli futbolcunun kötü ortalar yapması ve topu iyi değerlendirememesi üzerine saha kenarına kadar çıkan Terim, tepkisini gösterdi. Hoca, Feghouli’yi 70. dakikada oyundan alırken yerine Babel’i sürdü.

ASLAN TAKILDI

Bu defa kazanamadı

∂ Galatasaray, bu sezon yaptığı 5. resmî maçta ilk defa rakibini yenemedi. Cimbom, Süper Lig’de daha önce Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir’i, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde ise Neftçi ile Hajduk Split takımlarını mağlup etmişti. Fatih Terim’in takımı dün F.Bahçe’yle yenişemedi.