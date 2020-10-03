Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’ın yeni sağ beki Valentin Rosier resmî imzayı attı. Geçen sezon Sporting Lizbon forması giyen 24 yaşındaki sağ bek bir yıllığına kiralandı. İmza sonrası açıklamalarda bulunan Rosier, oldukça iddialı ifadeler kullandı. Siyah-beyazlı takıma transferinden dolayı mutlu olduğunu dile getiren genç oyuncu “Beşiktaş gibi bir kulübün formasını giyeceğim ve bu kariyerimde çok büyük adım bir olacak. Performansımla Fransa Millî Takımı’nda oynama hedefimi gerçekleştirmek istiyorum” diye konuştu.

Asisti seviyorum

Hızlı ve hücumu seven bir yapısı olduğunu söyleyen Rosier “Asist yapmayı seviyorum. Hem idmanlarda hem de maçlarda yüzde yüzümü vereceğim” sözlerini kullandı. Kariyerinde hiç şampiyonluk yaşamadığını ve Beşiktaş’a transferine bu durumun etkisini çok olduğunu belirten Fransız oyuncu “Beşiktaş hep şampiyon olmak için yarışan bir takım. Umarım sezon sonu mutluluğunu burada yaşarım. Şampiyonluk için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Herkes bunu görecek” dedi.

N’Koudou ‘Gel’ dedi

Transferinde vatandaşı N’Koudou’nun etkili olduğunu söyleyen Fransız sağ bek, “Anlaşma öncesi N’Koudou ile görüştüm. Bana harika şeyler anlattı. Hiç düşünmeden gelmemi söyledi” dedi. Beşiktaş taraftarına da değinen Rosier, “Ne kadar tutkulu olduklarını çok iyi biliyorum. Bu yüzden maçların bir an önce seyircili oynanmasını diliyorum” diye konuştu.