Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Türk kulüpleri bir taraftan mali diğer taraftan da Avrupa kupalarındaki saha sonuçları açısından hızla büyük bir bataklığa saplanmış durumda. Beşiktaş’ın Rio Ave’ye, Alanyaspor’un da Rosenborg’a elenmesinin ardından gözler Rangers-Galatasaray maçına çevrilmişti. Ülke puanı açısından kritik önem arz eden maçta İskoç ekibine 2-1 yenilen temsilcimiz, Avrupa’ya veda eden 3. Türk takımı oldu.

2 takımımız kaldı

Geriye Başakşehir ile Sivasspor kaldı. Takımlarımızın Avrupa Ligi’nde gruplara kalamaması ve ekstra puan alamaması sonrası şu ana kadar ancak 9.500 puan toplandı. Beş katılımcımız olması sebebiyle toplam puan beşe bölündüğünde ülke olarak 1.900 puan toplamış olduk. 9.500 puana Başakşehir 4.000, Galatasaray 3.500, Beşiktaş 1.500, Alanyaspor ise 0.500 puan katkı sağladı.

Ancak 31. olabildik

UEFA Avrupa Ligi’ne direkt gruplardan başlayacak olan DG Sivasspor’un ise henüz kazandırdığı puan yok. Bu sezon toplanan puanlar göz önüne alındığında 55 ülke arasında 31. olduk. Liginin çoğu amatör futbolculardan oluşan Faroe Adaları bile 2.750 puan toplayarak Türkiye’yi geride bıraktı. Sivasspor ve Başakşehir’e sezonun kalanında artık büyük bir görev düşüyor.

Ön elemeye kalacağız

İki temsilcimizin Ukrayna ve İskoç takımlarından geride kalması durumunda Türkiye 2020-21 sezonunu 13. bitirecek. İlk 11 sıradaki ülkeler lig şampiyonunu Şampiyonlar Ligi grup aşamasına direkt gönderebiliyor. Bu durumda 2021-22 sezonunu şampiyon bitiren kulüp artık ön eleme oynamak zorunda kalacak.

Bu saatten sonra almayın!

Avrupa’ya erkenden veda eden Galatasaray’da sinirler gergin. Rangers maçı sonrasında ‘Satmayı beceremiyoruz’ siteminde bulunan teknik direktör Fatih Terim, yönetime artık transfer istemediğini söyledi. Tecrübeli hoca, Onyekuru’nun yerini dolduracak bir kanat oyuncusu istemişti. Ancak yönetim Babel ve Belhanda’yı bir türü vakitlice elinden çıkaramayınca kaynak oluşturamadığı için bu transfer gecikti. Takımın Avrupa’dan elenmesinin ardından Terim “Panikle yapacağımız bir transfer işimize yaramaz. Devre arasını bekleyelim. Belhanda da isterse gitsin” ifadelerini kullandı.

Uçaktan inip idmana çıktılar

G. Rangers maçı sonrası İskoçya’dan sabah 06.00’da İstanbul’a dönen G.Saray kafilesi, ayağının tozuyla Florya’ya gitti. Normalde takıma izin vermeyi planlayan Terim, sabahın erken saatlerinde oyuncularını antrenmana çıkardı. Oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.

BİR YILLIĞINA KİRALANDI

Jimmy Durmaz Karagümrük’te

Galatasaray’ın bu sezon kadrosunda düşünmediği isimlerden biri olan Jimmy Durmaz, Süper Lig’in yeni ekiplerinden Karagümrük’e bir seneliğine kiralandı. Jimmy Durmaz, Maicon, Âdem, Nagatomo, Mariano ve Yunus’tan sonra bu transfer döneminde sarı-kırmızılı takımdan gönderilen altıncı isim oldu.