Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alexander Sörloth’u Leipzig’e satan ve geride kalan 4 lig maçında forvet bölgesinde sıkıntılar çektiği net bir şekilde görülen Trabzonspor, takviye yaptı. Bordo-mavililer, son olarak Suudi Arabistan ekibi El Ahli’de forma giyen ve bonservisi elinde olan Jorge Djaniny Tavares Semedo’nun KAP bildirimini yaptı. Oyuncu ile yapılan anlaşma üç yıllık.

2018’de 10 milyon

İlk ve ikinci sezon için 1,3 milyon avro ücret alacak olan Djaniny sonraki sezonda ise 1,4 milyon avro kazanacak. 2012’de Leira’dan Benfica’ya 300 bin avro bedelle geçen golcü, 2013’te Nacional’e 1.2 milyon avroya satılmıştı. Oradan da S. Lugano’ya 2 milyon avroya giden Djaniny 2018’de 10,2 milyon avroya El Ahli’ye transfer olmuştu.

VITOR HUGO:

Bize her yer Trabzon

∂ Trabzonspor'un çok istediği Brezilyalı savunma oyuncusu Vitor Hugo, İstanbul'a geldi. Hugo, “Trabzonspor'un çok büyük bir kulüp ve Trabzon'un da büyük bir şehir olduğunu biliyorum.Bize her yer Trabzon” dedi.