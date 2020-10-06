Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne havlu atan ve ligde sadece ilk maçını kazanabilen siyah-beyazlılarda gerilim üst safhada. Kaybedilen Gençlerbirliği maçı sonrasında yönetime sert göndermelerde bulunan Teknik Direktör Sergen Yalçın, başta Başkan Ahmet Nur Çebi ve siyah-beyazlı yöneticileri sinirlendirdi. Tecrübeli çalıştırıcının, Başkan Çebi ile Futbol AŞ Başkanı Erdal Torunoğulları'nın "Bütün transferleri Hoca istedi" sözlerini yalanlaması üzerine harekete geçildi.

Açıklama yapma

Sergen Yalçın ilk defa görüşme odasına çağırıldı. Siyah-beyazlı yöneticiler, Başkan Çebi'nin "Denizlispor maçına kadar 21 gün var. Bu zamana kadar takımın uyum probleminin giderilmesi gerekiyor" talimatını Yalçın'a ilettiler. 21 günde takımı toparlaması istenen 48 yaşındaki çalıştırıcı, millî takımlarına çağrılan Ljajic, Vida ve Dorukhan dışında bütün oyuncularla bir arada olacak. Ayrıca yönetim, bu süre içinde Yalçın'a basına açıklama yapmama tavsiyesinde bulundu.

LİSANSI ÇIKARILDI

Rosier tamam

∂ Siyah-beyazlıların sağ bek problemine çare olması için transfer ettiği Valentin Rosier'in lisansı çıkarıldı. Fransız oyuncunun evrakları dün TFF'ye bildirildi. Takımla beraber çalışmalara başlayan Rosier, Kartal'ın ligdeki ilk sınavı olan Denizlispor maçında forma giyebilecek.

TRANSFERİ İPTAL EDİLDİ

Mandzukic çok istedi!

∂ Beşiktaş'ta Mario Mandzukic transferi iptal edildi. 34 yaşındaki Hırvat golcü 2,5 milyon avro yıllık ücret, 3 milyon avro imza parasının yanı sıra iki senelik kontrat istedi. Siyah-beyazlı idareciler bu sayıları yüksek bulunca Mario Mandzukic transferinden vazgeçildi.

Ghezzal tepkiyle geldi

Beşiktaş, Leicester City'den Cezayirli sağ kanat Ghezzal'ı 1 yıllığına kiraladı. Sözleşmeye imza atan futbolcu, "Bu statta 3,5 yıl önce oynadım. Taraftar beni korkutmuştu. Şimdi ise stada bir an önce ayak basmak istiyorum" dedi. Öte yandan siyah-beyazlı taraftarlar, son sezonlarda gol ve asist katkısı vermekte zorlanan Ghezzal'ın transfer edilmesine tepki gösterdi.

Geçen sezon gibi...

Süper Lig'in dört haftasında dört puan toplayan Beşiktaş, geçen sezonki performansını tekrarlayarak son 15 yılda en kötü ikinci başlangıcına imza attı. Geçen sezon Abdullah Avcı yönetiminde Beşiktaş dört maçta 6 gol atıp 7 golü kalesinde görmüştü. Sergen Yalçın'la ise atılan gol 5, yenilen ise 7 oldu.