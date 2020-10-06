Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, Palmeiras’ın savuma oyuncusu Vitor Hugo ile dört senelik anlaşma sağladı. Oyuncu için dört eşit taksitte olmak üzere 3 milyon 200 bin avro bonservis bedeli ödenecek. Futbolcuya ise ilk üç sezon için bir sezonluğu 1 milyon 350 bin avro son sezon için de 1,4 milyon avro garanti ücret verilecek. Oyuncunun ücretinin yüzde 10’u kadar da menajerlik bedeli ödenecek. Ayrıca Palmeiras’a bir sonraki transferden de yüzde 25 pay var.

Taraftardan tepki

Bu arada yönetimin ardından Trabzonspor taraftarlarının hedefinde de TFF ve Merkez Hakem Komitesi vardı. Trabzon taraftar dernekleri, yaptığı bazın açıklamasında “Her şart ve koşulda, Trabzonspor’un başkanı veya yönetimi kim olursa olsun kulübümüzü içeriden ve dışarıdan dizayn edebileceğini düşünenlere karşı bizler tek yürek olacağız. Nihat Özdemir, MHK istifa edene kadar. Riva’da oturma eylemi yapacağız” ifadelerini kullandı.

ATAN VE TUTANIN

Babalık sevinci

∂ Trabzonsporlu futbolcular Uğurcan Çakır ve Benik Afobe baba oldu. Bordo-mavililerde hem atanın hem de tutanın erkek çocukları dünyaya geldi.