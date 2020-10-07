Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni sezon öncesinin hareketli takımlarından birisi de Trabzonspor’du. Hem gideni hem geleni çoktu bordo-mavililerin. Gelenlerden birisi de serbest oyuncu statüde yer alan Jorge Djaniny Tavares Semedo idi. Golcü isimle üç yıllık anlaşma sağlanmıştı. Ancak önceki gece lisansını çıkarmak için yoğun uğraş veren bordo-mavililer, oyuncunun eski kulübü el-Ehli'nin gerekli evrakı geç göndermesinden ötürü lisansını çıkaramadı. Geçici lisans çıkarılacak olan Semedo, millî ara sonrasında takımdaki yerini alabilecek.

Top Newton’da

Geçen sezonun gol kralı Sörloth’u satan yönetim, biri kiralık olmak üzere 11 oyuncuyu renklerine bağlamıştı. Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür gibi isimleri de kadroda tutan yönetim topu yeni teknik direktör Eddie Newton’a attı. İlk maçlarda alınan kötü sonuçlar üzerine kadro kalitesinin yetersizliğinden yakınan İngiliz teknik adam için pek mazeret şansı da kalmadı. Millî arada mevcut isimlerle çalışmalarına devam edecek olan bordo-macvililerde teknik ekip önceliği yenileri düşünerek kadro harmanlamasına verecek.