Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Taraftar yapılamayan transferler için G.Saray'da yönetime kızsa da, rakamlar farklı şöyler söylüyor. Limiti aşmamak için kılı kırk yaran sarı-kırmızılı yönetim kadrosuna yedi yeni isim eklerken kulübün kasasından sadece 675 bin avro çıkmasını sağladı. On iki oyuncu ile de vedalaşan Aslan 2 milyon avro gelir sağlarken giden isimlerin ücret ödemelerinden ise tamı tamına 13 milyon avroluk bir tasarrufa imza atmış oldu.

Satışta sıkıntı oldu

Yönetim UEFA’nın belirlediği sınırların içerisinde kalsa da alırken gösterdiği başarıyı satarken gösteremedi. Omar Elabdellaoui, Emre Kılınç, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Fatih Öztürk ve Kerem Aktürkoğlu için hiç bonservis ödenmedi, Stoke City’den kiralanan Etebo için İngiliz ekibine 675 bin avro verildi. Babel, Belhanda ve Diagne gibi isimler ise elde kaldığı için orta sahaya takviye yapılamadı.