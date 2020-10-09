Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılı kulüpten yaptığı paylaşımda, "Kulübümüz, futbolcularımızın alacaklarını Covid-19 pandemisinin getirdiği mücbir sebeplerden ötürü, karşılıklı mutabakat sonucunda yüzde 15 indirimli şekilde ödemiştir. Maaşında yüzde 15 oranında indirim yapılmasını kabul etmeyen futbolcuların ödemeleri de bu indirim uygulanarak yapılmıştır." ifadelerine yer verdi.