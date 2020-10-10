Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçı 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısında saha karıştı. Galatasaraylı Marcao ve Brendford forması giyen Milli oyuncu Halil Dervişoğlu gergin anlar yaşadı. Fanatik'in haberine göre; Marcao, ikili mücadele sonrası milli futbolcu Halil Dervişoğlu'na tokat attı. Brezilyalı futbolcunun bu hareketi üzerine saha bir anda karışırken, Ümit Milli Takımı Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim oyuncuları yatıştırmaya çalıştı. TFF ve Galatasaray konuyla ilgili açıklama yapmazken, resmi sitelerden maçın 0-0 sona erdiği duyuruldu. Brezilyalı stoperin tokat attığı 20 yaşındaki Halil Dervişoğlu, Hollanda'nın Twente takımında oynuyor.

HALİL DERVİŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Halil Dervişoğlu, yaşanan olayla ilgili bir açıklama yaptı: Bugün basında yer alan dünkü Galatasaray maçı ile alakalı olay nedeniyle açıklama ihtiyacı hissettim. Her futbol maçında olabilecek olaylardan biri yaşanmıştır ama iddaa edildiği gibi tokat atma olayı yoktur.