Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"TFF Tahkim Kurulu 15 Ekim 2020 günlü (50) sayılı olağan toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.



1. E.2020/213- K.2020/226 EK

Adana Hadırlı Gücü Spor Kulübü'nün Tahkim Kurulu'nun 27.08.2020 tarihli E.2020/123 2020/226 K. sayılı kararına karşı yargılamanın iadesi talebi incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Adana Hadırlı Gücü Spor Kulübü'nün yargılamanın iadesi talebinin reddine, oybirliği ile,

2. E.2020/227- K.2020/286

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Teknik Adam Serdar Keşçi ile aralarındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 26.06.2020 tarih ve E.2020/38- K.2020/149 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Davalının itirazının reddine,

- Davacının itirazının kabulü ile UÇK kararının fesih tazminatı tutarı yönünden 51.500,00 TL olarak düzeltilerek onanmasına,

- Faiz, yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,

3. E.2020/228- K.2020/287

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Teknik Adam Recep Uçar ile aralarındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 26.06.2020 tarih ve E.2020/39- K.2020/150 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Davalının itirazının reddine,

- Davacının itirazının kabulü ile UÇK kararının fesih tazminatı tutarı yönünden 154.500,00 TL olarak düzeltilerek onanmasına,

- Faiz, yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,

4. E.2020/229- K.2020/288

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Teknik Adam Caner Erol ile aralarındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 26.06.2020 tarih ve E.2020/40- K.2020/154 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Davalının itirazının reddine,

- Davacının itirazının kabulü ile UÇK kararının fesih tazminatı tutarı yönünden 120.166,67 TL olarak düzeltilerek onanmasına,

- Faiz, yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,

5. E.2020/230- K.2020/289

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Teknik Adam Haluk Güngör ile aralarındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 26.06.2020 tarih ve E.2020/41- K.2020/151 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Davalının itirazının reddine,

- Davacının itirazının kabulü ile UÇK kararının fesih tazminatı tutarı yönünden 120.166,67 TL olarak düzeltilerek onanmasına,

- Faiz, yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,

6. E.2020/231- K.2020/290

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Teknik Adam Ekrem Özerk Tufan ile aralarındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 26.06.2020 tarih ve E.2020/42- K.2020/152 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Davalının itirazının reddine,

- Davacının itirazının kabulü ile UÇK kararının fesih tazminatı tutarı yönünden 120.166,67 TL olarak düzeltilerek onanmasına,

- Faiz, yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,

7. E.2020/270- K.2020/291

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Derneği'nin futbolcu Erdi Yokuşlu ile aralarındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 25.07.2020 tarih ve E.2020/101- K.2020/170 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

8. E.2020/298- K.2020/292

Ağrı 1970 Spor Kulübü'nün TFF Yönetim Kurulu'nun 30.09.2020 tarih ve 53 sayılı kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından; Ağrı 1970 Spor Kulübü'nün itirazının reddine, oybirliği ile,

9. E.2020/311- K.2020/293

Denizli Spor Kulübü Derneği'nin Teknik Adam Tansu Yaan ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 15.08.2020 tarih ve E.2020/136 - K.2020/247 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Denizli Spor Kulübü Derneği'nin başvurusundan feragat etmesi nedeniyle başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,

10. E.2020/312- K.2020/294

Denizli Spor Kulübü Derneği'nin Teknik Adam Ömer Faruk Mahir ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 15.08.2020 tarih ve E.2020/137 - K.2020/248 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Denizli Spor Kulübü Derneği'nin başvurusundan feragat etmesi nedeniyle başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,

11. E.2020/313- K.2020/295

Denizli Spor Kulübü Derneği'nin Teknik Adam Kemal Kurak ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 15.08.2020 tarih ve E.2020/138 - K.2020/249 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Denizli Spor Kulübü Derneği'nin başvurusundan feragat etmesi nedeniyle başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,

12. E.2020/314- K.2020/296

Denizli Spor Kulübü Derneği'nin Teknik Adam Bülent Uygun ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 15.08.2020 tarih ve E.2020/139 - K.2020/250 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Denizli Spor Kulübü Derneği'nin başvurusundan feragat etmesi nedeniyle başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,

13. E.2020/315- K.2020/297

Denizli Spor Kulübü Derneği'nin Teknik Adam Mehmet Tezcan ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 15.08.2020 tarih ve E.2020/140 - K.2020/251 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Denizli Spor Kulübü Derneği'nin başvurusundan feragat etmesi nedeniyle başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,

14. E.2020/316- K.2020/298

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin PFDK'nın 08.10.2020 tarihli E.2020-2021/104 K.2020-2021/149 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 24.000,00 TL para cezasının; ihlalin unsurları oluşmadığından cezanın kaldırılmasına oybirliği ile,

15. E.2020/317- K.2020/299

Gölcük Spor Kulübü Derneği'nin PFDK'nın 08.10.2020 tarihli E.2020-2021/130 K.2020-2021/163 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 15.10.2020 Perşembe günü saat 15:30'da video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Gölcük Spor Kulübü Derneği'nin vekili Av. Ali Topuz'un hazır olduğu görüldü, sözlü beyanı alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Gölcük Spor Kulübü Derneği'nin mensubumun maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1 maddesi uyarınca 3.000,00 TL para cezasının; ihtar cezası şeklinde düzeltilmesine, oybirliği ile,

16. E.2020/318- K.2020/ 300

Yukatel Denizli Spor Kulübü Derneği'nin PFDK'nın 04.10.2020 tarihli E.2020-2021/107 K.2020-2021/173 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Yukatel Denizli Spor Kulübü Derneği'nin müsabaka sonrası flaş röportaja belirlenen 5 kişilik oyuncu listesinden sadece 2 futbolcunun katılımının sağlamasından dolayı Süper Lig ve PTT 1. Lig Yayın Talimatının 8/13. maddesi uyarınca 150.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."