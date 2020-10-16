Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, camiaya moral aşıladı. "2,5 yılda önümüze çıkan her engeli aşmasını bildik" diyen Başkan "İki yıl önce 164 milyon lira olan borsadaki piyasa değerimiz, bugün 1,2 milyar lirayı aştı. Düşük bütçelerle oluşturduğumuz kadromuz, 80 milyon avroyu aşan piyasasıyla Türkiye'nin en değerlisi oldu" dedi.

Yeni bir dönem

Ağaoğlu, mevcut duruma kolay gelmediklerini vurgularken "Takım bütçesini küçültmemize rağmen sahada yarışan bir ekip oluşturmak, kurumsal yapıyı işler hâle getirmek hedefimizdi. Şimdi yeni bir döneme giriyoruz. Yolun sonunda taraftarımızı ve camiamızı mutlu edebilmek en büyük dileğimizdir" ifadelerini kullandı.